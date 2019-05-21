Роснефть запустила систему «Цифровое месторождение» в опытно-промышленную эксплуатацию

«Роснефть» запустила информационную систему «Цифровое месторождение» в опытно-промышленную эксплуатацию. Данный проект, реализованный на базе Илишевского месторождения «Башнефти», впервые в отрасли охватывает все основные процессы нефтедобычи и логистики.

Внедрение новейших цифровых технологий на Илишевском месторождении «Башнефти» позволит добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта. Количество дистанционно управляемых объектов увеличится почти на 60%, энергоэффективность процессов добычи повысится на 5%, на 5% снизятся логистические издержки.

Основными элементами цифровой модели месторождения являются «цифровые двойники», новейшие мобильные цифровые устройства с передачей данных, интеллектуальная cистема мониторинга трубопроводов. Все эти инновационные модули были разработаны в корпоративном научном центре «Роснефти».

— технология 3D-визуализации создает эффект присутствия, позволяет учитывать специфику производственных объектов и особенности ландшафта. В режиме реального времени отображаются параметры объектов и информация о технологических отклонениях. При необходимости осуществляется удаленное управление технологическими объектами;

— система «цифровых двойников» — виртуальных аналогов производственных объектов, которые моделируют внутренние процессы, технические характеристики и функционирование объектов на месторождении;

— мобильные цифровые устройства нового поколения с передачей данных на основе промышленного интернета вещей для обеспечения безопасности работников — «умные» каски, газоанализаторы, датчики окружающей среды, датчики пульса и местоположения;

— cистема мониторинга трубопроводного транспорта, которая в режиме реального времени информирует о выполнении регламентных обходов трубопроводов и потенциально опасных участках в автоматическом режиме;

— система мониторинга подготовки нефти, которая прогнозирует потенциальные отклонения в технологическом режиме работы оборудования, что дает возможность своевременно организовать компенсирующие мероприятия;

— система управления заводнением нефтяного пласта, которая анализирует эффективность закачки жидкости и выдаёт рекомендации для удаленного управления системой поддержания пластового давления;

— система мониторинга энергетики, которая позволяет контролировать состояние энергетических объектов, загрузку электрических сетей, осуществляет непрерывный мониторинг удельного расхода электроэнергии, определяет возможности повышения энергоэффективности добычи нефти;

Все основные производственные объекты на месторождении переведены на «цифру»: механизированный фонд скважин, трубопроводный транспорт, система подготовки нефти, объекты энергетики.

Опыт, полученный в ходе реализации пилотного проекта на Илишевском месторождении, будет востребован на всех месторождениях «Роснефти». Масштабирование технологий только в рамках «Башнефти» позволит получить дополнительно порядка 1 млн тонн нефти за счёт оптимизации производства. Экономический эффект составит порядка 1 млрд рублей в год.

«Мы получили очень оптимистичные результаты, которые свидетельствуют о том, что внедрение цифровых технологий это — одно из приоритетных направлений развития отрасли. Мы выстраиваем интегральную цепочку нового типа, включающую в себя „цифровое месторождение“, „цифровой завод“ и „цифровую АЗС“. Если говорить о добычных активах уже в скором будущем отсутствие цифровых решений будет серьёзным недостатком в конкурентной борьбе. Месторождения не смогут эффективно работать без координации. А такую координацию обеспечивает Центр интегрированных операций, являющийся мозгом цифрового предприятия», — заявил Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть» Андрей Шишкин в ходе церемонии.

Справка:

Илишевское месторождение АНК «Башнефть» расположено в Илишевском районе Башкортостана. Запущенное в 1996 году месторождение относится к категории «зрелых». За весь период эксплуатации месторождения добыто более 10,8 млн. тонн нефти. В связи с сильной выработкой скважин уровень добычи снизился. Реализация инновационного проекта даст Илишевскому месторождению «вторую жизнь».

Управление проектом осуществляется в Центре интегрированных операций, расположенном в г. Дюртюли в непосредственной близости от пилотной производственной площадки.

Разработка и запуск проекта «Цифровое месторождение» осуществляется в рамках стратегии «Роснефть — 2022», предусматривающей переход на качественно новый уровень управления бизнес-процессами, повышение надежности и экономичности производства, сокращение потерь.

Разработку и реализацию проекта осуществляет Корпоративный научно-проектный комплекс Компании. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы проводятся институтом «РН-БашНИПИнефть», а также специалистами блока добычи АНК «Башнефть» и специалистами внутреннего IT-интегратора Компании - ИК «Сибинтек».