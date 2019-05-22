В Клетнянском районе Брянской области расширяется яблоневый сад

Первый большой урожай ожидается этой осенью.

Российско-сербская компания ООО «Брянский сад», прошлом году приступившая к реализации садоводческого инвестпроекта в Клетнянском районе, успешно продолжает работы по закладке первого в регионе яблоневого сада интенсивного типа.

Этой весной на полях вблизи деревни Набат в день сажали около 15-19 тысяч молодых деревьев. Всего за сезон посадили более 150 тысяч на площади 60 га.

Надо отметить, что с весны прошлого года в новом саду уже растут порядка 300 тысяч саженцев колоновидных яблонь, привезённых из Сербии.

От деревьев, посаженных прошлой весной на 60 гектарах, уже ближайшей осенью инвестор ждёт первый большой урожай. Первые результаты зимовки яблонь дают уверенность в том, что планы компании по расширению обрабатываемых площадей до 1100 гектар реальны.

25 местных жителей трудоустроены на постоянной основе в агрофирме. На сезонные работы привлекаются еще от 50 до 100 человек.

Яблоневые сады интенсивного типа отличаются высокой скоростью получения плодов, а также срок эксплуатации таких садов может достигать 20 лет. Обычно саженцы молодых деревьев садят по так называемым «кварталам». На одном квартале высаживают деревья одного сорта и одного срока созревания. ООО «Брянский сад» выбрал местом реализации своего проекта Клетнянский район. Как выяснилось, молодые деревья более чем на 90% приживаются в условиях района.

Говоря о планах компании «Брянский сад»", её руководитель Олег Кобец отмечает, что в Клетнянский район она пришла надолго: здесь зарегистрирован её бизнес, ведётся закладка садов, создаётся промышленная база, приобретается садоводческая техника. Сейчас на полях работают новые тракторы, закуплены прицепные механизмы, задействована специальная техника для обработки деревьев и междурядий.

К тому же, инвестором приобретено и переоборудуется бывшее здание местной школы. Здесь будут находиться офис, склады и технический зал. Планируют в компании построить и собственную базу по хранению и переработке фруктов.

Инвестиционное соглашение, заключённое на Славянском международном экономическом форуме, подписано на 600 млн рублей.