В Магарамкентском районе Дагестана идет закладка питомника плодовых культур

100 тыс.саженцев самых перспективных и современных сортов фруктовых, плодовых деревьев закладывается на сегодня в питомнике Магарамкентского района.

Уже заложено 40 тыс.саженцев.

Это питомник маточников, саженцев самых перспективных сертифицированных сортов. Основная задача — своевременное исключение устаревших сортов, применение новых технологий, обеспечивающих развитие мощных, закалённых растений.

Рядом с питомником Фейзуддином Ибрагимовым заложен показательный сад из этого посадочного материала, то есть закупщики будут воочию видеть образцы сортов.

Материал для закладки согласован и приобретен у Краснодарского института научных исследований. Это самые современные и востребованные сорта фруктовых, плодовых деревьев. Среди них черный абрикос «Черный принц», сорт яблони «Анжелика и другие. Жители района и все желающие теперь имеют возможность приобрести и посадить у себя в хозяйстве гарантированные, сертифицированные сорта деревьев.

На сегодня у Фейзуддина Ибрагимова целое хозяйство: и традиционные сады, и интенсивные.

На сегодня Магарамкентский район остается лидером по Дагестану по производству плодов. Хотя здесь развивается и овощеводство закрытого грунта, и виноградарство, и животноводство, но садоводство остается ведущим направлением. Конечно, развивая сельское хозяйство привлекаются в отрасль и инвестиции. Это в настоящее время стало выгодно, чем много лет назад.

Преследуются важные цели- создание дополнительных рабочих мест, пополнение налогового потенциала.