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Армия и Флот

Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье

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  • https://img3.goodfon.ru/original/800x480/f/3f/tank-t-80-bronia.jpg
  •  © img3.goodfon.ru

Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВВО.

«Около 40 современных модернизированных танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области. Танки усилят танковые подразделения мотострелковой бригады в Приамурье», — говорится в сообщении.

Отличительной особенностью Т-80 является единая газотурбинная силовая установка, за что он был назван «летающим» танком. Машина способна разгоняться до скорости более 70 км/ч и проехать без дозаправки около 500 км.

«Техника хорошо себя зарекомендовала при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам. Поступившие боевые машины значительно повысят эффективность применения танковых подразделений при решении учебно-боевых задач», — отмечается в сообщении.

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Армия и флот
  • Akimich Akimich
    23.05.1907:45:40

    А т80 разве не в Харькове делали? Понимаю так, это модернизация из советских запасов?

    #1130676
    • exhausted1987 exhausted1987
      23.05.1907:56:19

      Т-80, это ленинградский танк. Кировский завод. Еще в Омске выпускали.

      В Харькове УД делали, версию с дизельным двигателем, вместо турбины.

      #1130678
  • Александр Жигульских Александр Жигульских
    23.05.1911:32:37

    Не совсем понятно какой модификации машины

    #1130730
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