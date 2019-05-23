Под Воронежем открылся крупный логистический комплекс

Немецкая компания «Rhenus Freight Logistics» открыла на территории Воронежской области крупный логистический комплекс.

Логистический комплекс состоит из склада площадью 20 тысяч кв. м, оснащенного фреш-камерой для хранения скоропортящихся продуктов, и офисных помещений площадью 2,5 тысячи кв. м. Генеральный директор ООО «Ренус Фрейт Логистикс» Олаф Метцгер рассказал, что комплекс является составной частью проекта «Шелковый Путь Ренус», который связывает клиентов компании в Европе и Азии.

Особое внимание будет уделяться работе с клиентами из области сельского хозяйства, и одна из крупных компаний — холдинг «ЭкоНива» — уже в числе клиентов «Ренус Фрейт Логистикс».

— Мы уже согласовали дальнейшие планы — будем строить еще один складской комплекс, в первую очередь, для хранения семян. Будем также развивать под эгидой Российско-Германской Внешнеторговой палаты проект таможенного «зеленого коридора», чтобы облегчить импорт и экспорт грузов, — сказал Олаф Метцгер.

Воронежскую область неслучайно выбирают крупные компании для размещения и развития своих логистических центров — регион крайне удачно географически расположен (проходит трасса М-4 «Дон»), обладает всей необходимой инфраструктурой, а также кадровым потенциалом.

— Развитие крупной складской инфраструктуры всегда дает дополнительный импульс для развития компаний, находящихся на территории Воронежской области, в том числе для того, чтобы выйти в другие регионы и за рубеж.

Открытие комплекса «ООО «Ренус Фрейт Логистикс» дает дополнительный импульс развитию торгово-экономических и дружеских отношений Воронежской области с Германией.

На церемонии открытия логистического комплекса присутствовали представители посольства Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Российско-Германской внешнеторговой палаты и бизнес-структур.

Справка:

Группа компаний « Rhenus » с годовым оборотом свыше 4,8 млрд евро, 29 000 сотрудниками и более 610 представительствами по всему миру относится к ведущим европейским провайдерам комплексных логистических услуг. Основными направлениями деятельности являются контрактная логистика, транспортная логистика, портовая логистика и общественный транспорт.