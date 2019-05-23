FESCO и холдинг РЖД запустили транзитный сервис для доставки грузов из Японии в Европу

Транспортная группа FESCO и АО «РЖД Логистика» запускают совместный транзитный сервис Trans-Siberian Landbridge для ускоренной доставки грузов из Японии в Европу через Дальний Восток России по Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщает FESCO.

Отправка тестового контейнера состоялась 23 мая в порту Йокогама. Интермодальная цепочка Trans-Siberian Landbridge организована по маршруту порт Японии — Владивостокский морской торговый порт — Транссиб — Брест — пункт назначения в Европе. Общее время доставки составляет от 19 суток, против 45 дней морем через Суэцкий канал.

В рамках совместного транзитного продукта FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка, «РЖД Логистика» отвечает за организацию железнодорожной перевозки.

Стороны планируют впоследствии организовать обратную перевозку из Европы в Японию.

Сегодня весь грузопоток между Японией и Европой в размере 3 млн TEU в год идет через Суэцкий канал, при этом мы совместно с коллегами из «РЖД» можем предложить клиентам существенно более быстрый и эффективный сервис по Транссибу.

Транспортная группа FESCO — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. единиц. Флот Группы включает 22 транспортных судна, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». Компания обеспечивает современный, высокотехнологичный и надежный сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок и комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий.