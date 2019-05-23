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Агропром и пищевая промышленность

В подмосковных Химках открыто предприятие по производству приправ

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В городском округе Химки открылась производственная площадка, склад и офис предприятия «Ван Хеес Рус». Компания перевела свои производственные мощности в индустриальный парк «Шереметьево» из городского округа Мытищи, где работала с 2011 года, из-за необходимости дальнейшего расширения в связи с постоянным ростом спроса на выпускаемую продукцию.

Арендуемая площадь в ИП «Шереметьево» составляет более 2,5 тысячи квадратных метров и до 2021 года компания планирует увеличить мощность предприятия в 3 раза.

«Компания «Ван Хеес Рус» из Германии производит более трехсот видов приправ, смесей и маринадов, которые используют во всем мире. Производственная мощность нового предприятия составит 100 тонн в месяц. Объем инвестиций — 30 млн рублей, всего же за все время деятельности компании в Московской области, она проинвестировала уже 120 млн рублей.

  •  © static.360tv.ru

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http://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/23-05-2019-11-51-57-v-khimkakh-otkrylos-predpriyatie-po-proizvodstvu-p

Московская область, иностранные инвестиции
  • Великоросс Великоросс
    23.05.1915:57:27

    •  © mii.mosreg.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Великоросс~16:00 23.05.19
    #1130838
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