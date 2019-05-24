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Экспорт

В Китай поступила первая партия российской молочной продукции

  •  © mcx.ru

Первый контейнер с молочной продукцией агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» прибыл в Китай. Продукция была отправлена с производственной площадки «Сарапул-молоко» в рамках подписанного 22 марта международного контракта между компанией «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и компанией Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe (г. Суйфыньхэ, КНР).

Следует отметить, что это первая официальная отгрузка молочной продукции из России в КНР, осуществляемая в рамках Протокола о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, подписанного в конце 2018 года Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

Напомним, что в апреле текущего года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен с 10 до 33 компаний.

  •  © mcx.ru

  • SIALChina-2019: ОАО "МИЛКОМ" (КОМОС ГРУПП) представляет свою продукцию на китайском рынке впервые
  • SIALChina-2019: ОАО "МИЛКОМ" (КОМОС ГРУПП) представляет свою продукцию на китайском рынке впервые
  •  © mcx.ru

Государство оказывает молочной отрасли комплекс мер поддержки, благодаря чему последние несколько лет она демонстрирует стабильные положительные результаты развития. По оценкам Минсельхоза, в перспективе до 2024 года экспорт молочной продукции из России может вырасти по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, до 800 млн долларов.

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http://mcx.ru/press-service/news/v-kitay-postupila-pervaya-partiya-rossiyskoy-molochnoy-produktsii/

экспорт, Китай
  • Нет аватара ivania
    24.05.1912:25:32

    Экспорт — это хорошо, но как при этом будут сдерживаться цены на молочную продукцию на внутреннем рынке? Важно, чтобы не получилось как с рыбой, которая в большей степени идет на экспорт, а цены на нее в России слишком высокие.

    #1131088
    • Нет аватара Инженер2015
      24.05.1912:47:34

      как при этом будут сдерживаться цены на молочную продукцию на внутреннем рынке?

      тем же ростом производства молочной продукции

      #1131092
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      24.05.1916:21:29

      а цены на нее в России слишком высокие.

      А «слишком высокие» это как? Хотелось бы ниже?    

      #1131139
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