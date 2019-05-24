В Китай поступила первая партия российской молочной продукции

Первый контейнер с молочной продукцией агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» прибыл в Китай. Продукция была отправлена с производственной площадки «Сарапул-молоко» в рамках подписанного 22 марта международного контракта между компанией «МИЛКОМ» агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» и компанией Li Hua Economic and Co.Ltd.Suifenhe (г. Суйфыньхэ, КНР).

Следует отметить, что это первая официальная отгрузка молочной продукции из России в КНР, осуществляемая в рамках Протокола о взаимных поставках молочной продукции между Россией и Китаем, подписанного в конце 2018 года Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР.

Напомним, что в апреле текущего года список российских производителей, имеющих право осуществлять поставки молочной продукции в Китай, был расширен с 10 до 33 компаний.



SIALChina-2019: ОАО "МИЛКОМ" (КОМОС ГРУПП) представляет свою продукцию на китайском рынке впервые

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Государство оказывает молочной отрасли комплекс мер поддержки, благодаря чему последние несколько лет она демонстрирует стабильные положительные результаты развития. По оценкам Минсельхоза, в перспективе до 2024 года экспорт молочной продукции из России может вырасти по сравнению с прошлым годом в 2,7 раза, до 800 млн долларов.