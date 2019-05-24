На Казанском молочном комбинате завершился первый этап реконструкции предприятия

С начала 2019 года в ходе реализации первого этапа инвестиционного проекта «Модернизация и расширение производства на Казанском молочном комбинате» на предприятии полностью выполнены строительные работы на ПЭТ-участке. Линия розлива в ПЭТ-бутылку, производственная мощность которой составляет до 200 тонн молока в сутки, запущена в штатном режиме в начале мая.

На завершающей стадии находятся монтажные работы в заквасочном отделении, что позволит молочному комбинату производить до 200 тонн кисломолочных продуктов в сутки. Также в данный момент идет пусконаладка, тестирование оборудования и обучение персонала на участке ферментации.

К июню 2019 года завершатся работы по запуску нового участка приемки молока, аппаратного участка, линии по производству стерильной продукции, будут введены в эксплуатацию складские помещения и галерея между корпусами.

На текущий момент объем инвестиционных вложений агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» в модернизацию «Казанского молочного комбината» составляет 1,5 млрд рублей, в т. ч. около 400 млн рублей было освоено с начала 2019 года.

«В рамках модернизации Казанского молочного комбината мы планируем внедрить самые передовые технологии производства молочных продуктов с использованием современного высокотехнологичного оборудования, максимально автоматизировать все процессы на новых участках. Только клапанов, за счет которых происходит переключение маршрутов движения сырья и готовой продукции, мы установили более двух тысяч штук. Они позволяют под контролем программного обеспечения международной компании ProLeiT одновременно выполнять несколько видов работ».