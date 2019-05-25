На Смоленской АЭС проведена уникальная операция с помощью нового робототехнического комплекса

На Смоленской АЭС в ходе планового ремонта, который проходит с 6 апреля 2019 года на энергоблоке № 1, специалисты провели уникальную операцию: с помощью нового робототехнического комплекса, изготовленного в России, была увеличена длина телескопических соединений трактов технологических каналов (ТК) без их извлечения.

Благодаря использованию нового комплекса более чем в 2 раза сокращено время ремонта телескопических соединений трактов (ТСТ). В перспективе запланировано проведение такого же ремонта на остальных ячейках ТК первого и второго энергоблоков во время плановых ремонтных кампаний.

Раньше работа по восстановлению ТСТ проводилась путем применения другой технологии: на верхних блоках графитовых колонн вставляли специальные компенсирующие «вкладыши» из металла, благодаря которым ТСТ поднимались на необходимую высоту. Но монтаж «вкладышей» требовал выгрузки топлива, извлечения ТК, а это занимало значительный период времени и увеличивало нагрузку на персонал.

Новая технология, впервые применённая на Смоленской АЭС, уже была апробирована на энергоблоках Курской станции. С помощью специального робототехнического комплекса на тракте технологического канала, образованного телескопическим соединением внутренней и наружной трубы, на наружной трубе закрепляется удлинитель в виде «хомута» из нержавеющей стали. Данный способ позволяет восстановить компенсирующую способность узла телескопического соединения трактов без извлечения ТК для обеспечения безопасной работы энергоблока.С августа 2018 года была проведена работа по оформлению работ по ремонту ТСТ ТК, разработаны программа и обоснование безопасности выполнения работ, заключены договоры на приобретение оборудования, от Ростехнадзора получено изменение в условие действия лицензии на эксплуатацию Смоленской АЭС. 7 — 11 мая выполнен ремонт 7 ячеек ТК.

«Через вскрытый коллектор удаления парогазовой смеси (труба диаметром 600 мм) во внутриреакторное пространство опускался робототехнический комплекс, порядка 7 роботов, похожих на металлические машинки на колесиках, снабженные специальными манипуляторами для выполнения тех или иных операций и видеокамерами. Один робот осматривал ТСТ, другой вырезал паз на верхней трубе, третий доставлял хомут, четвертый — надевал его на ТСТ и закручивал запирающие устройства и т. д. , — рассказал главный специалист отдела ядерной безопасности и надежности Виктор Чепуштанов. — Всем процессом управлял оператор за пультом у монитора компьютера».

Смоленская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»). САЭС ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд. киловатт часов электроэнергии, что составляет около 11% энергии, вырабатываемой в концерне «Росэнергоатом», и более 80%, производимой энергопредприятиями Смоленской области.