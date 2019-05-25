Социальным учреждениям Нижегородской области переданы новые автомобили

Ключи от 30 автомобилей были переданы социальным учреждениям Нижегородской области 18 января 2019 года.

Впервые федеральное правительство выделило средства на закупку социального транспорта. «Автопарк соцучреждений пополнили 8 машин для службы «Социальное такси», 20 микроавтобусов «ГАЗель NEXT» и 2 автобуса «ПАЗ».

Новый автотранспорт позволит организовать доставку детей, граждан пожилого возраста и инвалидов из отдаленных населенных пунктов Нижегородской области в медицинские, социальные организации и учреждения культуры, создаст условия для повышения уровня социализации детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Автомобили приобретены за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Общий объем финансирования составил 50 млн рублей (34,8 млн рублей — детские учреждения, 15,2 млн рублей — социальное такси).

Новые транспортные средства соответствуют установленным стандартам качества перевозки детей и взрослых, а также техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Микроавтобусы для перевозки детей «ГАЗель NEXT» дополнительно укомплектованы всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки — ремнями безопасности, световой и звуковой сигнализацией, тахографами и системой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Технические характеристики автотранспорта для службы «Социальное такси» включают все необходимые для проезда на труднодоступных территориях компоненты: усиленный кузов, увеличенный дорожный просвет, современный салон для перевозки граждан пожилого возраста и инвалидов.

Поставщиком новых автомобилей по результатам аукциона стал Горьковский автомобильный завод (ООО «Коммерческие автомобили группы ГАЗ).