Новости реконструкции и строительства учреждений здравоохранения

В ККБ № 1 имени С.В. Очаповского в Краснодаре открылось отделение диализа и Центр амбулаторной онкологической помощи

На базе уронефрологического центра работает крупнейшее на Кубани отделение гемодиализа. Оно открылось в марте, здесь в рамках ОМС оказывают помощь пациентам с хронической болезнью почек V стадии. Отделение оснащено 21 современным диализным аппаратом «искусственной почки». Оборудование для нового отделения приобретено за счет средств краевого бюджета. Аппараты центра позволяют проводить все виды диализной терапии, в том числе перитонеальный диализ.

На сегодняшний день в регионе работают около 30 диализных центров. Краснодарский край занимает первое место в стране по обеспеченности диализными местами.

Центр амбулаторной онкопомощи открылся в марте, став первым таким подразделением в крае. Одна из его задач — химиотерапевтическое лечение пациентов со злокачественными новообразованиями легких и молочной железы. Центр включает в себя дневной стационар на пять коек. Решение о проведении химиотерапии в условиях ЦАОП принимается на врачебном консилиуме в больнице имени С.В. Очаповского и краевом онкодиспансере.

Центр создан на базе поликлиники ККБ № 1, расположенной на пр. Репина. Теперь пациентам Прикубанского и Центрального округов Краснодара нет нужды ездить на химиотерапию в онкодиспансер.

В Алтайском крае завершили капитальный ремонт Тогульской центральной районной больницы





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Работы по обновлению Тогульской ЦРБ начали летом 2018 года. В больнице заменили внешние и внутренние инженерные сети, вентиляцию, охранно-пожарную сигнализацию, системы электроснабжения, выполнили устройство навесного фасада. Сумма контракта составила 23 миллиона рублей. Средства выделили из краевого бюджета.

Кроме того, в хирургическом, терапевтическом, реанимационном отделениях, а также в пищеблоке установили новое оборудование. «Теперь и для врачей, и для пациентов созданы современные и комфортные условия», — отметила главный врач Тогульской ЦРБ Елена Буткеева. В ближайших планах — оснастить обновленный стационар в селе Тогул дополнительным медицинский оборудованием и обеспечить новым автомобилем скорой медицинской помощи.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы в Алтайском крае планируется строительство и ввод в эксплуатацию восьми фельдшерско-акушерских пунктов в Залесовском, Заринском, Новичихинском, Первомайском, Ребрихинском, Суетском, Тальменском и Хабарском районах. Также продолжится строительство районной поликлиники в селе Алтайское. Проходят экспертизу проекты новых поликлиник в селах Советское, Ребриха и Бурла. Начинаются строительные работы в больнице № 3 Барнаула (улица Матросова, 115).

В Ангарском психоневрологическом интернате открыто отделение милосердия





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Отделение милосердия на 50 мест открылось в Ангарском психоневрологическом интернате. В общей сложности стоимость проведенных работ составила 46 млн рублей из областного бюджета. В отделении комфортные условия для проживания, создана доступная среда для инвалидов, условия для работы персонала.

В Томской области открылся кардиодиспансер

Областной кардиологический диспансер начал работу на базе консультативно-диагностического отделения НИИ кардиологии.

Получить здесь специализированную амбулаторную помощь могут жители Томска и районов Томской области с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Пациенты после перенесенного инфаркта, операций на сердце и сосуды, установки кардиостимуляторов, а также те, кто выписался из Томской ОКБ или НИИ кардиологии, будут находиться под наблюдением врачей-специалистов кардиодиспансера.

Кроме консультативно-диагностической помощи, пациенты смогут пройти в кардиодиспансере ЭКГ-исследования, ревизию электрокардиостимулятора, эхокардиографию, УЗИ сонных артерий. Для этого есть мощная диагностическая база, включая радионуклидные методы исследования, новейшая электрокардиографическая аппаратура экспертного класса и современные ангиографические комплексы.

В Кировской районной больнице Приморского края проведен ремонт





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Центральная больница Кировского района заметно преобразилась. Новые двери на входе, пластиковые окна в регистратуре, тепловентиляция и кондиционеры — капитальный ремонт выполнен в двух отделениях — приемном и отделении скорой медицинской помощи. Сейчас строители приступили к обновлению детского отделения медучреждения.

«Выполнено капитальное обновление помещений, заменена сантехника, приобретено новое оборудование», — рассказала главный врач медучреждения Елена Моностырная.

Отделение диализа открылось в Ангарской больнице скорой медицинской помощи

На открытие отделения диализа с 8 аппаратами «искусственных почек» и оснащение его всем необходимым оборудованием было направлено более 25 млн рублей из средств областного бюджета и собственных средств медучреждения, в том числе из собственных средств медучреждения выделено на ремонт отделения диализа 4,1 млн рублей, а также установлено оборудование по водоподготовке с использованием установки для получения очищенной воды УВОИ-«М-Ф» (НПК «Медиана-Фильтр») стоимостью 4,7 млн рублей.

12 ФАПов открыли в Подмосковье в течение одной недели





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В Московской области м течение одной неделе начали работу 12 фельдшерско-акушерских пунктов. По два учреждения открылись в Волоколамске, Наро-Фоминске, Ногинске и Павловском Посаде, еще по одному объекту — в Балашихе, Кашире, Коломне в Истре.

В Успенском районе Краснодарского края открылся офис врача общей практики

В амбулатории будут принимать не только взрослых и детей из станицы Убеженской, но и соседних сельских поселений.

Медицина в шаговой доступности: ещё один ФАП открылся в Удмуртии

В деревне Алганча-Игра Малопургинского района состоялось открытие нового здания фельдшерско-акушерского пункта.Средства на строительство ФАПа в размере 4,4 млн рублей выделены из бюджета Удмуртской Республики. Остаётся добавить, что услугами ФАПа будут пользоваться всего 323 человека, из них детей — 63.

В Курганинском районе Краснодарского края открылся третий офис врача общей практики





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Первичную медицинскую помощь в Воздвиженском сельском поселении будут получать почти 2,5 тысячи человек, из которых более 350 — дети.

Строительство медучреждения началось в 2018 году в рамках краевой госпрограммы по развитию здравоохранения. Общая стоимость освоенных средств составила более 9 млн рублей. Кроме того, за счет средств Воздвиженского сельского поселения были внесены изменения в инфраструктуру — перенесены наружные водопроводные сети и электричество. Также местным бюджетом выделены деньги на асфальтирование улицы Колхозной, где расположен ВОП.

Модульно-акушерский пункт открыли в Коломенском городском округе Московской области

Открытие модульного фельдшерско-акушерского пункта в поселке Возрождение Коломенского городского округа состоялось 20 декабря.

На сегодняшний день этот медпункт является третьим модульным ФАПом на территории Коломенского городского округа. Он отвечает всем современным требованиям, укомплектован необходимым оборудованием и квалифицированными медицинскими кадрами

В Северском районе Красондарского края открылся офис врача общей практики





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По краевой программе на строительство ВОПа было выделено около 6 млн рублей.

Прием будет вести врач общей практики и фельдшер. В дальнейшем планируется организация аптечного пункта

В Маслянинском районе Новосибирской области открыт новый ФАП





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Стоимость строительства ФАПа в д. Александровка площадью 141,6 м2, предназначенного для обслуживания населения численностью до 800 человек с помещениями для временного проживания фельдшера (врача) и мощностью 15 посещений в смену, составила порядка 9,5 млн рублей.

После каапитального ремонта открыта поликлиника Буинской ЦРБ в Татарстане

В ходе модернизации медицинского учреждения были выполнены общестроительные работы с заменой всех инженерных сетей и охранно-пожарной сигнализации. Помимо этого, врачи получили новое медицинское оборудование. В частности, поступил рентгеновский цифровой аппарат для исследования грудной клетки, а также фетальный монитор, применяемый в женской консультации

Новый ФАП открыт в Новосибирской области





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Моховской фельдшерско-акушерский пункт располагается в п. Моховое, на расстоянии 5 км от Чановской Центральной районной больницы. Численность обслуживаемого населения составляет 346 человек. В Моховом был ФАП 1964 года постройки, не соответствующий современным нормам. Строительство нового ФАПа было начато в 2017 году

Проектная мощность объекта — 20 посещений в смену. Общая стоимость ФАПа составила 10,5 млн рублей. На приобретение медицинского оборудования и мебели для оснащения ФАПа получены бюджетные ассигнования в сумме 2,9 млн рублей.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!