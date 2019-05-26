Фоторепортаж о деятельности компании «Конаковский Фаянс»

Когда-то в городе Конаково работало одно из старейших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности в нашей стране, основанное ещё в 1809 году. Конаковский фаянс знали и уважали во всём мире. Кстати, именно Конаковский фаянсовый завод прославил город, и даже имя своё город получил в честь бывшего работника фаянсовой фабрики, а позже «профессионального революционера» Порфирия Конакова. Завод смог пройти национализацию, выжить в Великой Отечественной войне, а вот в современной России ему сильно не повезло. И вроде бы уже всё было потеряно, но у него появился новый шанс, благодаря энтузиастам из ПК «Конаковский фаянс».

В августе 1809 года выходец из Богемии аптекарь Фридрих Бриннер и бывшие работники расположенного неподалёку фарфорового завода Гарднера богемец Кобоцки и саксонец Рейнер, имея определённые познания в фарфоро-фаянсовом деле, решили открыть своё предприятие. В Корчевском уезде Тверской губернии у помещика Ф.Л. Карабанова они арендовали на 20 лет 200 десятин леса. Здесь, возле деревни Домкино, и началось строительству фаянсового предприятия — одного из первых в России предприятий такого рода. Но не всё сразу было гладко. Даже чуть до банкротства они эту тему не довели. Поэтому в итоге решились в июне 1810 года продать фабрику выходцу из Лифляндии (Прибалтика) провизору Андрею Яковлевичу Ауэрбаху.

2.

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© live.staticflickr.com К концу первого десятилетия деятельности завод Ауэрбаха представлял собой крупное по тем временам предприятие. Всего фабрика состояла из 33 огромных деревянных корпусов. По числу работающих (их было около 120 человек) Аурбаховская фабрика была одной из крупнейших не только в губернии, но и во всей России. В те времена на 16 фаянсовых заводах, как показывают «статистические ведомости состояния Российских мануфактур» за 1818 год, было 728 рабочих. Получается, что на Ауэрбаховской фабрике было сосредоточено 16% рабочей силы фаянсовых производств России того времени.И опять на пустом месте проблема. Как оказалось, земелька-то под заводом, помните, была в аренде, и уже с в 1815 году перешла к другому корчевскому помещику Ф. А. Головачёву. А тот взял и решил, что ему фабрика тут не нужна. Поэтому в 1825 году он предупреждает Ауэрбаха о том, что согласно арендному договору, к 1829 году тот должен «всю движимую и недвижимую его собственность вывезть, куда он заблагорассудит и землю возвратить».

3.

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© live.staticflickr.com Так наша фабрика переезжает из Домкино в Кузнецово. К 1829 году сюда было перевезено всё заводское имущество, здания и мастеровые — крепостные и вольнонаёмные. Почему Ауэрбах выбрал Кузнецово? А получается, что случайно. Дело в том, что село несколько раз меняло собственников, переходило от одного владельца к другому. В 1821 году помещица Киари, очередная хозяйка села, поместила в «Московских ведомостях» объявление о его продаже: «…продается Корчевского уезда сельцо Кузнецово с деревнями Белавино и Скрылево, за исключением дворовых 15 душ, наличных 87 душ…» Ауэрбах искал место, которое находилось бы как можно ближе к Домкино, и вот ему встретилось это объявление. Летом 1826 года за 6 500 рублей ассигнациями Ауэрбах приобрел земли в Кузнецово и после этого потихоньку, чтобы не прерывать производственный процесс, начал перевозить завод по частям на новое место.

4.

Представляете, уже в 1829 году на Первой публичной выставке русских мануфактур, завод Ауэрбаха получает серебряную медаль за свои труды. На Второй мануфактурной выставке в Москве в 1831 году Ауэрбах получает золотую медаль. При раздаче наград было отмечено, что Ауэрбахом развёрнуто «обширное производство фаянсовой разного рода посуды, удовлетворяющей ныне вполне внутреннему потребителю». Ещё через два года в 1833 году Ауэрбах одним из первых владельцев фарфоровых и фаянсовых заводов России удостаивается права употребления на своих изделиях государственного герба (двуглавого орла). Фабрика стала получать заказы императорской фамилии. И всё-таки наивысшего расцвета ауэрбаховский завод достигает во второй половине 40-х годов ХIХ века. Ещё прошло 10 лет и что-то опять пошло не так.

5.

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© live.staticflickr.com Во второй половине XIX века для завода наступили тяжелые времена. Во-первых, отмена крепостного права лишила российских промышленников постоянной и почти бесплатной (и бесправной) рабочей силы. Почти одновременно с этим были отменены таможенные тарифы на ввоз фарфора и фаянса из-за границы, и рынки России очень скоро оказались завалены дешевым и модным английским фаянсом. Причем у англичан производство было механизировано, а у нас в почёте в те времена был ещё ручной труд. Поэтому, если русский мастер в день изготавливал десять дюжин фаянсовых тарелок, то англичанин — в семь раз больше.

6.

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© live.staticflickr.com В 1870 году бывший завод Ауэрбаха стал собственностью Матвея Сидоровича Кузнецова, главы крупной фарфоро-фаянсовой фирмы, объединявшей Дулёвскую, Рижскую фарфоровые фабрики, а также фабрику в Волчьей Поляне под Харьковом. В 1889 году было образовано «Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова». Новая метла — новые инвестиции и модернизация. У завода появляется новый шанс для роста. Кузнецов не только расширяет производство, но и начинает изготовление новых видов продукции. Появляется фарфоровое производство, производство майолики, санитарного фаянса, улучшается техническое качество изделий. Когда Россия начала электрифицироваться, фабрики Кузнецова освоили также выпуск изоляторов.

7.

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© live.staticflickr.com В 1918 году фабрика была национализирована. 8 сентября 1923 года заводу присваивается имя М. И. Калинина, а в 1929 году по просьбам трудящихся село Кузнецово переименовывают в Конаково. Примерно в это же время здесь прекращают выпуск фарфора, направив все усилия на освоение новой техники производства изделий из фаянса и майолики.

8.

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© live.staticflickr.com В начале 30-х годов на территории завода возникла целая художественная лаборатория, сотрудники которой работали над расширением и трансформированием старого ассортимента под нужды нового советского общества. Появляются замечательные по красоте фруктовницы, салатницы, анималистические скульптуры, различные декоративные блюда.

9.

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© live.staticflickr.com После чего Конаковский фаянс получил мировое признание и на Всемирной Парижской выставке в 1937 году, где предприятие было удостоено высшей награды Диплома «Гран-При». Теперь на всю посуду, произведенную в Конаково, ставится клеймо ЗиК, выполненное в виде елочки. Также на посуде иногда ставилось клеймо в виде еловой ветви. С тех самых пор многие иностранцы стремились увезти из России сувениры, изготовленные именно на Конаковском заводе. А потом война внесла свои коррективы. Во время Великой Отечественной войны завод в основном выпускал медицинский фаянс и посуду для госпиталей.

10.

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© live.staticflickr.com Заработать вновь на всю мощность Конаковскому заводу удалось лишь спустя несколько лет после окончания войны. В 50-х годах на заводе освоили производство нескольких видов ваз, столовых и кофейных сервизов, приборов для воды, молока, конфет, появились несколько новых скульптурных форм. Вырос ассортимент и сувенирных изделий. К 1991 году мощность завода составляла 100 миллионов изделий в год. На заводе трудилось около 5 000 человек, правда, к 1997 году оно снизилось уже в три раза. Завод так и не смог адаптироваться к рыночным условиям. Банкротство предприятия произошло в 2006 году.

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© live.staticflickr.com И вроде бы всё пропало, как нашлись добрые люди во главе с Валерием Солонбековым, которые не дают забыть былую славу. На базе художественной лаборатории Конаковского фаянсового завода была создана небольшая компания «Конаковский Фаянс». Вот мы у них и в гостях.12. На данный момент здесь работают 12 художников, теоретически есть все условия для расширения штата до 30 человек. Поэтому если в себе уверены и любите творить, вас тут готовы принять и разместить :).

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© live.staticflickr.com Из серии интересный факт. Однажды статуэтку Жирафика в 70-х годах прошлого века, советский дипломат взял на приём к Английской королеве …она заинтересовалась, он рассказал о заводе и подарил этого Жирафика. А королева как-то призналась в одном интервью, что самым тёплым предметом в её кабинете является этот русский Жирафик…И вся Европа захотела этого Жирафика, как у королевы…Эту фигурку делают и сегодня в Конаково…

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© live.staticflickr.com В новый «фаянсовый дом» умельцы, а сейчас ещё и предприниматели заехали относительно недавно, 11 июля 2018 года. Сам участок на въезде в город Конаково они присмотрели в 2013 году. С 2013 по 2015 они его оформляли (в России, как известно, не всё быстро делается), а потом была стройка. В эту красоту было вложено порядка 25 млн. рублей. Среди значимых помощников были замечены Министерство туризма Тверской области, они выдали грант в размере 400 тысяч рублей, а также значимую помощь для старта оказал Фонд «Наше будущее» (создан в 2007 году по инициативе Вагита Алекперова президента ПАО «ЛУКОЙЛ»), который выделил беспроцентный кредит в размере 10 млн. рублей сроком на 7 лет.

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© live.staticflickr.com Из серии интересный факт. Наименование «фаянс» пришло из итальянского языка и связывается с городом Фаэнца, жители которого славились мастерством в области производства изделий из глины. Но Италия все же не является родиной фаянса. Технология изготовления посуды из глины была освоена еще жителями Древнего Египта. Изделия из фаянса той эпохи были изготовлены с добавлением в глину сплава меди. В итоге посуда и украшения приобретали зеленовато-голубой цвет, напоминавший нечто среднее между малахитом и бирюзой. К сожалению, технология изготовления фаянса из глины с медью была утрачена. Секрет производства фаянса также был известен жителям Междуречья и Китая. Китайский фаянс отливал серо-голубым и серо-зеленым цветом. В X—XII вв. еке посуду из фаянса стали производить и на Востоке. Русские мастера овладели тайнами производства фаянса лишь в начале XVIII века. В 1724 году в России возникла первая фабрика по производству изделий из фаянса и фарфора, известная как фабрика Гребенщикова. Следует отметить, что изначально в России производили все же не фаянсовую посуду, а посуду из майолики, являвшейся всего лишь отходами фаянсового производства. Первые фарфоровые заводы и фабрики по изготовлению фаянсовых изделий и посуды из фарфора в больших масштабах возникли лишь спустя столетие. В 1833 году фабрикой «Гарднер» впервые были произведены столовые приборы исключительно из фаянса. Спустя 10 лет мастера освоили технологию «опак», позволившую создавать посуду белого цвета. Центрами производства становятся Петербург и Гжель. Крупнейшими предприятиями по производству фарфора и фаянса стали Киево-Межигорский завод и завод Ауэрбаха, тот самый наш Конаковский.

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© live.staticflickr.com Местные умельцы занимаются изготовлением фаянса и майолики по эскизам известных керамистов, и тем самым не дают угаснуть народно-художественному промыслу. Производство ориентировано на широкий круг потребителей.

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© live.staticflickr.com Что касается технологического процесса, то вкратце он выглядит следующим образом. Производство изделия начинается с создание из глины, или из пластилина скульптуры по которой будет отливаться форма. Далее, после устранения выявленных шероховатостей, в форму заливается гипс и получается гипсовая копия изначальной скульптуры, которая в дальнейшем именуется «модель». Модель пропитывается олифой, чтобы не впитывала влагу и в таком виде может хранится достаточно много времени. Далее берется модель, с нее снимается гипсовая форма, в которую уже заливается фаянсовая масса для получения изделия.Жидкая фаянсовая масса называется шликером.В месте контакта жидкого шликера с гипсом, из-за свойства гипса впитывать в себя влагу, образуется черепок (формируется стенка будущей скульптуры). Когда черепок набирает нужную толщину, мастер сливает лишний шликер. Оставшейся в форме изделие некоторое время набирает твердость, чтобы без ущерба его можно было бы извлечь из формы.

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© live.staticflickr.com После чего наша заготовка (сырец) поступает на столы мастеров, где их доводят до ума. Убирается лишнее, устраняются все дефекты. Если будущее изделие состоит из нескольких заготовок, то создают целое, опять-таки на этом этапе. Далее изделие должно немного отдохнуть при комнатной температуре. Это делается для того, чтобы из него вышла лишняя влага. А дальше им пора в печку на процедуру первый обжиг, или ещё называемый «утильный». Обжиг проходит примерно в течение трёх суток. Вначале происходит нагрев на протяжении 10 часов до температуры 1230С, и потом происходит плавное охлаждение в течение двух суток.

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© live.staticflickr.com После первого, обжига, изделие приобретает необходимую плотность, теперь его уже можно брать в руки, не опасаясь, что оно развалится.Вот теперь настало самое время наводить красоту. Раскрашивают изделия специальными глазурными красками.После окраски изделия поступают во второй обжиг, который называется «политой». Он уже проходит при температуре 1070 С. По времени опять трое суток. Вот после него уже получается готовое изделие.

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© live.staticflickr.com Здесь кроме производства имеется выставочный зал, место для проведения творческих мастер-классов, а если проголодались, тут вас с радостью и накормят. Другими словами, получилась отличная солянка, с одной стороны люди делом любимым занимаются, а туристы с большим удовольствием получают новые эмоции.

21.Конечно, итоги подводить пока рано, меньше года только работают на новом месте, но уже у себя успели принять (данные на март) около тысячи организованных туристов и провести более 350 мастер-классов. Есть планы уже в самое ближайшее время увеличить эти цифры минимум в три раза.

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© live.staticflickr.com Кстати, срок производства любой такой вещи от трёх недель. Поэтому и мою кружечку мне пришлось немного подождать, зато как я был рад встрече с ней, когда мне её в Пермь доставил курьер. На мастер-классе нам уже выдали готовые заготовки, причём ручка и кружка созревали отдельно (в общей сложности дней 10), потом их склеили и дали нам на растерзание.