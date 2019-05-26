Россия куёт свой киберщит. Представлен суперкомпьютер и ОС

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Атака американцев на Huawei, наверное, заставила задуматься о цифровом суверенитете даже тех граждан России, кто прежде отрицал саму возможность подобных санкций. В этом выпуске разбираем почему у России до сих пор нет конкурентных смартфонов (а какие есть?), ноутбуков и ОС. И что нового по этой теме стало доступно на минувшей неделе. Всё это вместе с традиционной подборкой позитивных производственных новостей. Приятного просмотра!