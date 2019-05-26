Добавить статью
Видеоблог

Россия куёт свой киберщит. Представлен суперкомпьютер и ОС

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fF7aFhE37Kk

Атака американцев на Huawei, наверное, заставила задуматься о цифровом суверенитете даже тех граждан России, кто прежде отрицал саму возможность подобных санкций. В этом выпуске разбираем почему у России до сих пор нет конкурентных смартфонов (а какие есть?), ноутбуков и ОС. И что нового по этой теме стало доступно на минувшей неделе. Всё это вместе с традиционной подборкой позитивных производственных новостей. Приятного просмотра!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

наука, информационные технологии
  • Денис Звягенцев Денис Звягенцев
    26.05.1920:45:12

    Если гугл заблокирует Китаю андроид, то можно предложить китайцам ставить на свои смартфоны Аврору, хотя бы для российского рынка.

    #1131512
    • Нет аватара Захарка
      26.05.1921:24:06

      Китай может заблокировать кое что более важное — редкоземельные металлы. Вот тогда про гугл, «тыблоко» и прочих можно будет забыть.

      #1131527
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,