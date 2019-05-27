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Токарный станок с ЧПУ ТС1625Ф3 от сборки станины до готового станка

Краткая видеопрезентация сборки станины токарного станка ТС1625Ф3, РМЦ 1000 мм.

Основные этапы: Станина сборка -> покраска -> кожуха подгонка -> проверка точности по ГОСТ -> установка моторов подач и револьверной головки -> Сборка крашенных кожухов (после порошковой покраски) -> электромонтаж по станку -> выверка револьверное головки по высоте -> проверка точности позиционирования, тангажа и рысканья при помощи интерферометра -> круговая интерполяция -> приемка представителем Заказчика -> обработка детали ->возможные опции

Сборка осуществляется по маршрутной карте, все значимые этапы контролируются специалистами контроля качества с записью в журнал.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Otd4Qp9FQMI

Ранее публиковалась сборка фрезерного станка с ЧПУ ФС110МФ3

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/N5U0wqhJTSU

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