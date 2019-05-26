Обзор строительства и реконструкции спортивных комплексов

В Красноярске открылся обновлённый стадион «Авангард»

В Красноярске состоялось торжественное открытие первого в России регбийного стадиона — «Авангард». В первом же матче, который принял обновленный стадион, регбийный клуб «Енисей-СТМ» одержал победу в полуфинальном матче европейского турнира «Континентальный Щит».

В ходе церемонии посетители матча увидели зрелищное выступление барабанщиков и вокально-танцевальный номер с участием черлидеров. Напомним, что реконструкция стадиона «Авангард» продолжалась два года. После модернизации спортивный комплекс приобрел статус Регионального центра по регби. Построена новая зрительская трибуна с подтрибунными помещениями, устроены два поля — с искусственным и натуральным покрытием. Игровое поле теперь соответствует стандартам Международного совета регби (World Rugby), а это значит, что «Авангард» может принимать матчи самого высокого уровня.

В День студента в Краснодарском государственном институте культуры открыли спортивный комплекс





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Студенты получили современную спортивную площадку, оборудованную всем необходимым. Здесь будут проходить не только учебные занятия, но и тренировки, соревнования и различные мероприятия института.

После капитального ремонта открыт казанский центр дзюдо «Батыр»





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После капремонта открыли стадион «Вымпел» в Королеве Московской области





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Стадион «Вымпел» построили в 1961 году. В 1996 году открыли одноименную детско-юношескую спортивную школу, которая в 2015 году получила статус ДЮСШОР. В учреждении культивируются 15 видов спорта и занимаются 1,5 тысячи человек. Ребят обучают 20 тренеров, среди которых два заслуженных и мастера спорта международного класса.

Реконструкция стадиона стартовала в декабре 2016 года, ее завершили в сентябре 2018 года. За это время провели капитальный ремонт бассейна, построили футбольное поле, трибуны на 2,5 тысячи человек, круговую беговую дорожку, теннисные корты, баскетбольные площади и многое другое.





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В краснодарском университете физкультуры открыли легкоатлетический манеж





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Реконструкция манежа велась около двух лет — с декабря 2016 года. Стоимость капремонта — около 400 млн рублей. Средства были выделены из федерального бюджета в соответствии с целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации».

В рамках реконструкции заменена кровля манежа, стальные витражи остекления фасадов были заменены на более легкие — алюминиевые. Также было проведено благоустройство помещений корпуса, включая замену спортивного покрытия.

Учебно-спортивная база вуза благодаря капитальному ремонту также была существенно расширена. Помимо занятий легкой атлетикой студенты также смогут заниматься стрельбой — для этого предусмотрены тиры.

После капремонта открыли стадион «Нарт» в Карачаево-Черкессии





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Спортивное сооружение площадью 7,5 тысяч квадратных метров активно эксплуатировалось более 40 лет, и за все время его ни разу капитально не ремонтировали.

А современный стадион «Нарт» на 9367 мест стал центральным объектом спортивной зоны. Уже готовы футбольное поле и беговые дорожки, а также вся сопутствующая инфраструктура. Завершаются работы по устройству внутренних инженерных систем и отделочные работы восточной трибуны и благоустройства территории.

В Твери после реконструкции открылся спортивный комплекс





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В Твери после масштабной реконструкции открылся обновлённый спортивный комплекс Тверского государственного технического университета. Специальным гостем мероприятия стал Иван Иванович Едешко — легенда мирового и советского баскетбола, Олимпийский чемпион 1972 года.

Спорткомплекс станет домашней ареной баскетбольного клуба «Тверь».

Проект реконструкции спортивного комплекса Тверского государственного технического университета реализован при содействии Тверской областной федерации баскетбола и генерального партнера баскетбольного клуба «Тверь» — АО «Диэлектрические кабельные системы».

В Ижевске открылся новый спортивный комплекс

Сегодня в Ижевске открыли аэрокомплекс SkyFly — современный высокотехнологичный спортивный комплекс, основой которого является мощная аэротруба диаметром 2,5 метра с высотой полётной зоны 7,5 метров.

Руководители и специалисты комплекса уже сейчас планируют проводить исследования по оздоровительному эффекту от полётов в аэротрубе и рассмотреть возможности разработки программ реабилитации больных совместно с Ижевской государственной медицинской академией.

В Ульяновской области в спортивном комплексе «Авангард» после обширной модернизации открылась новая арена





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За счёт средств АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» капитальный ремонт спортивного комплекса «Авангард» начался в 2016 году. В этом году на объекте были установлены трибуны с навесом на 300 посадочных мест, мачты освещения футбольного поля, модульные раздевалки, а также электронное табло и компьютеризированная комментаторская кабина. В настоящее время на стадионе уложен искусственный газон, оборудованы две легкоатлетические беговые дорожки с покрытием «Эластур» и экзаменационная площадка для сдачи норм ГТО.

Напомним, более 45 лет спортивный комплекс «Авангард» является главной площадкой для занятий физической культурой работников завода, а также членов их семей. В состав комплекса входят универсальный игровой зал размером 30×18 м, тренажёрный зал размером 12×12 м и футбольный стадион с игровым полем размером 112×70 м. Ежегодно в стенах комплекса проходят первенства по различным видам спорта среди структурных подразделений завода. Здесь организована работа мужских и женских групп здоровья, секций по футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису и бадминтону. Все занятия бесплатные. Кроме того, в спортивном комплексе действуют детские секции по футболу. Воспитанники футбольной команды «Авангард» не раз становились призёрами городских и областных соревнований. В 2018 году на базе «Авангарда» состоялся региональный этап Чемпионата АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» по волейболу, в котором приняли участие спортсмены из различных субъектов России.





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В Крымском районе Краснодарского края открылся новый спортивный комплекс





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Объект построен на территории школы № 25 в городе Крымске.

Спорткомплекс был возведен в рамках краевой госпрограммы по развитию образования. Стоимость его реализации — более 14 млн рублей.

В универсальном спорткомплексе созданы все условия для занятий игровыми видами спорта и легкой атлетикой. Оборудованы раздевалки с санузлами, душевые, а также тренерская. Раньше ученики школы занимались физкультурой в соседнем Центре развития творчества детей и юношества, что не всегда было удобно. Теперь у них будет собственная площадка.

В Удомле Тверской области после реконструкции открыта лыжероллерная трасса





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В Удомельском городском округе открыта лыжероллерная трасса. В рамах реконструкции спортивного объекта обустроена новая асфальтовая дорожка длиной 900 метров, заменена система освещения. В этом году также запланирована установка тренажёрной беседки, оборудования для сдачи норм ГТО, велосипедной парковки. Спортивный комплекс предназначен как для тренировок учеников спортивных школ и клубов, так и для всех желающих горожан.

В ходе торжественного открытия лыжероллерной трассы состоялось открытое первенство детско-юношеской спортивной школы Удомли по лыжероллерам. В нём приняли участие более 60 спортсменов из Твери, Торжка и Торжокского района, Максатихи и Удомли.

Реконструкция трассы выполнена в рамках программы по обустройству социальных объектов муниципалитета на средства госкорпорации «Росатом». На реализацию проекта было направлено 4,6 млн рублей.

В особой экономической зоне «Томск» заработал круглогодичный каток





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В составе многофункционального спорткомплекса «Академия спорта» в томской ОЭЗ заработала ледовая арена размером 56 на 26 метров с искусственным льдом, получаемым при помощи морозильной установки.

На катке залито искусственное ледовое покрытие, предназначенное для круглогодичной эксплуатации. Как и теннисные корты, каток накрыт трехслойным мембранным куполом с технологией black out, что позволит экономить энергию для поддержания холодной температуры в летний период. Смонтированы бортики, залито ледовое поле, для спортсменов и зрителей готовы раздевалки и кафе. Предусмотрено около 100 мест для зрителей, сиденья для штрафников, запасных и судей. Круглогодично температура под куполом будет поддерживаться в районе +10 градусов.

Строительство спортивного комплекса началось в 2017 году на Южной площадке ОЭЗ «Томск» на земельном участке площадью 1 га. Сегодня он включает в себя четыре крытых мини-поля для игровых видов спорта, в том числе большого тенниса, а также 11-метровый бассейн, две сауны, кафе, раздевалки. Ведутся групповые занятия по большому теннису, футболу, аквааэробике.

В планах открытие тренажерного зала и фитнес-залов. Площадь здания фитнес-центра — 1150 кв. м. Общая площадь спортивных полей — 4 000 кв. м. Объем частных инвестиций в проект составил более 150 миллионов рублей. Инвестором является томское ООО «Теннисный клуб». Спортивный комплекс уже приобрел популярность у томичей, а резиденты особой экономической зоны могут посещать занятия со скидками, многие организовали корпоративные занятия большим теннисом.

Бассейн «Пламя» в Липецкой области открылся после реконструкции





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Плавательный бассейн на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Пламя» сегодня торжественно открыли после реконструкции.

В течение года были отремонтированы вентиляция, душевые, кабинеты, раздевалки для лиц с ограниченными возможностями здоровья, чаша бассейна. Строители разобрали плитку, вместо нее уложили специальную пленку. Она долговечнее, устойчива к химическим препаратам, которыми чистят бассейн.

Ежегодно комплекс посещают около 10 тысяч детей и взрослых, в том числе учащиеся детско-юношеских спортивных школ. ФОК «Пламя» является одним из старейших учреждений физической культуры и спорта Липецка.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!