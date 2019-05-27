Новый завод по производству гречневой крупы открыт в Липецкой области

Современный завод по производству гречневой крупы-ядрицы заработал в Данковском районе Липецкой области. Проект по его строительству начало реализовать еще в 2016 году ООО «Юникруп». Завершены пуско-наладочные работы, получены документы на ввод в эксплуатацию. Проектная мощность производства составляет 40 тонн в сутки.

Это современное предприятие, на котором используется новейшее технологическое оборудование. Все производственные процессы автоматизированы и отвечают требованиям по приёмке, подработке и промышленной переработке зерна.

Процесс переработки зерна в крупу делится на несколько этапов: очистку от сорных и минеральных примесей, пропаривание, сушку до 12% влажности. Затем сырьё поступает на вальцедековые станки, где оно перетирается — происходит процесс шелушения, далее идет рассев. В результате всех этих действий получается гречневая крупа 1 сорта. В выбойном отделении продукция фасуется по 25 и 50 кг, а далее отправляется на склад. Собственные оборудованные складские помещения и площадки вмещают в себя зерновых культур объемом до 40 тысяч тонн.