«Нео-Пак» реконструировал производственную площадку в Новосибирске

Предприятие «Нео-Пак», расположенное в г. Новосибирске, нарастило производственные мощности по выпуску полноцветной полимерной упаковки и пакетов, проведя модернизацию старой промышленной площадки.

В силу масштаба и глубины реконструкции, речь идет фактически о новом предприятии — от прежней функции осталась лишь коробка корпуса, полностью переделанная для производства полимерной упаковки и пакетов.

Затраты на модернизацию производства компания оценивает в сумму более 250 млн. руб, финансирование осуществлялось в примерно равных долях за счет собственных и заемных средств.

Выход на полную мощность предприятия планируется к 2026 году. Реализация проекта предполагает уплату в консолидированный бюджет Новосибирской области в течение 7 лет, начиная с года предоставления государственной поддержки, налоговых платежей в сумме 66,2 млн рублей. Для обеспечения проекта трудовыми ресурсами планируется дополнительно создать 43 рабочих места.

Мощность и технологический уровень нового оборудования позволит компании «Нео-Пак» продвинуться на рынке, получив в клиенты пищевые и косметические предприятия СНГ, а также крупнейшие торговые сети.

— Сейчас мы в зауральской России имеем 5% рынка и нам есть, куда расти — до 10% в ближайшие годы, — отметил директор компании «Нео-Пак» Александр Ладан. — Упаковка — тема практически неисчерпаемая, поскольку линейка товаров, фасуемых в гибкий пластик, сейчас очень широка. Это и пищевые продукты, и косметика, и бытовая химия. Например, жидкое мыло. Буквально три-четыре года назад этот рынок был весь из баночек и флаконов. А сейчас он весь — в дойпаках, как и майонезный рынок в свое время. В общем, для каждого из этих продуктов нужен упаковочный материал с целевым функционалом — максимально сохраняющий содержимое, нейтральный к нему. Потому мы так рады не только мощности и новизне нашего завода, но и продуктивному разнообразию его оборудования — тому, что здесь можно выпускать упаковку под любое содержимое. Практически для любого сектора потребительского рынка. Огромен сегмент шопинг-пакетов. Его не особо поколебал даже экологический ажиотаж на тему сумок из крафт-бумаги, поскольку полного функционального замещения здесь быть не может. В общем, динамичная доля нашего портфеля — это заказы от продуктовых торговых сетей, от модных брендов, универмагов. Отдельно стоит новейший категориальный прорыв — курьер-пакеты для интернет-магазинов. Ниша перспективная и конкурентная.

«Нео-Пак» планирует расширять присутствие в Белоруссии и Средней Азии, давно сотрудничает с Казахстаном и планирует продолжать работу на этой территории.

— Клиентские потребности Казахстана достаточно самобытны. Во-первых, там еще велика доля лоточной торговли, на базарах. А это, соответственно, агрессивное солнце. Следовательно, для печати на такой упаковке нужна краска, более стойкая к выгоранию. Пленка для мягких молочных пакетов тоже должна быть толще. Кроме того, там более востребовано молоко длительного хранения, поскольку используют его не как базовый продукт, а для добавления в чай. Или, например, там не востребована упаковка для хлеба, поскольку хлеб продают типично по-восточному — горячим и ни во что не пакуя. И больше востребованы XL-упаковки всего — семьи большие, покупать приходится сразу помногу, по три-пять кило круп, макаронных изделий. Пачка в 700 граммов там выглядит странной. В общем, там многое иначе, но емкость рынка отличная. Сейчас мы в тройке крупнейших игроков на рынке Казахстана. Там имеют свои производства практически все глобальные фуд-бренды, известные россиянам, но собственная упаковочная отрасль развита слабее, чем в России. Это весомый шанс закрепить свое лидерство, — рассказал Александр Ладан.

По его словам, в Новосибирске и области тоже довольно плотный график открытия заводов мировых марок, и «Нео-Пак» планирует «достойно их встретить».

— Мы осваиваем весь диапазон прогрессивно-популярных упаковок — дышащих, повторно закрывающихся клеевой полоской и. т.д. Среди наших задач — международная сертификация площадки. Так что глобальные бренды, запуская свои производства в Сибири, тут будут, как дома. По части упаковки уж точно, — заключил Ладан.