Спущен на воду очередное судно на подводных крыльях серии «Валдай 45Р»

На територии АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» состоялся спуск на воду очередного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р». Об этом сообщает пресс-служба конструкторского бюро.

Судно (строительный № С-503) является третьим в серии. Его основная задача — перевозка пассажиров в светлое время суток.

После завершения испытаний состоится передача заказчику (АО «Северречфлот»).

Речное пассажирское судно на подводных крыльях «Валдай 45Р» — справка

Разработчик проекта — ОАО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»

Длина — 21,3 м Ширина — 5,2 м Высота габаритная (от уровня воды) при ходе на крыльях — 6,3 м Водоизмещение — 21,4 т Осадка — 1,1 м Пассажировместимость — 45 чел. Скорость — 36 уз Дальность хода — 400 км Автономность плавания (продолжительность рейса) — 8 час. Экипаж — 2 чел.