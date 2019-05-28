Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона, созданного в МГУ им. М.В. Ломоносова, успешно испытали в Москве. Новинку протестировали специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Центр квантовых технологий».

Квантовый телефон ViPNet QSS Phone, входящий в комплекс защищенной телефонии ViPNet Quantum Security System (ViPNet QSS), — совместная разработка Центра квантовых технологий МГУ имени М.В. Ломоносова и российской компании «Инфотекс», входящей в консорциум Центра. Организаторы провели сеанс голосовой связи, защищенной с помощью квантовых ключей, между офисами «Инфотекса» и Центра квантовых технологий МГУ.

Отечественный квантовый телефон разрабатывался в течение трех лет. Конфиденциальность переговоров по нему основана на стойком симметричном шифровании сетевого трафика между абонентами с использованием протокола квантового распределения ключей. По информации разработчиков, ViPNet QSS Phone не подвержен известным атакам с использованием квантовых компьютеров, которые уже в ближайшем будущем смогут достигнуть производительности, достаточной для «взлома» многих широко используемых сегодня криптографических механизмов.

Разработчики первого в России квантового телефона VIPNET QSS PHONE считают, что приобрести оборудование потребители смогут уже в 2020 году.

«Купить можно будет в 2020 году. Мы ориентируемся на начало года. Запускаем производство в конце 2019 года, в начале 2020 года будет пилотная поставка», — сказал директор Центра научных исследований «ИнфоТеКС» Владимир Елисеев, добавив, что речь идет о стационарном комплексе (включает сервер, клиент квантового распределения ключей и телефонные аппараты), который реализует задачи защищенной связи, актуальные для коммерческих структур, а не рядовых пользователей.

Стоимость комплекта оборудования для одной компании, предполагающего подключение около 50 телефонных аппаратов, Владимир Елисеев

оценил в 100 млн рублей, предположив, что в будущем цена будет снижаться.

Первыми потребителями квантового телефона должны стать крупные корпорации, в том числе из нефтегазовой отрасли, заявил генеральный директор компании ИнфоТеКС Андрей Чапчаев, отвечая на вопросы журналистов на презентации. Он также сообщил, что общий объем инвестиций в разработку составил 700 млн рублей, из них 140 млн рублей — инвестиции Министерства науки и высшего образования.