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Детские сады и школы

В Волгоградской области ввели в эксплуатацию новую школу на 1000 мест

  •  © vlg-media.ru

Образовательное учреждение в г. Камышин построили благодаря нацпроекту «Образование». Это второй объект такого уровня в регионе за 25 лет. Первым стала школа в Советском районе Волгограда, которая открыла свои двери для учеников в сентябре прошлого года.

В новом здании школы будут обучаться 40 классов, оборудованы многофункциональные спортзалы и залы для лечебной физкультуры, деловой центр, столовая, актовый зал на 336 человек, библиотеки, мастерские, лингафонные кабинеты, сообщили в пресс-службе регионального комитета строительства.

Учреждение также смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Рядом со школой находится игровой городок со стадионом и дорожками для бега.

Сейчас продолжается формирование классов и педколлектива. Кроме того, объект необходимо передать в собственность муниципалитета, а после — начать процедуру лицензирования.

Камышин — второй город региона, где впервые с советских времен решили сформировать единый образовательный кластер. Сюда также включат строящийся детский сад для 140 ребят. В рамках нацпроекта «Образование» в настоящее время идет строительство школы на 500 мест в Городищенском районе, встретить первых учеников учреждение планирует в 2020 году.

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http://vlg-media.ru/2019/05/27/v-kamyshine-novaja-shkola-na-tysjachu-mest-gotova-k-uchebnomu-godu/

Волгоградская область, новая школа
  • я свой я свой
    28.05.1921:38:57

    ну, что же такое, школа построена, красивая и не одного дерева, ни куста сирени, ни акации, там в волгоградских степях и так уныло.

    #1132171
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