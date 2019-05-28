Новый ФОК с бассейном открылся в Череповце

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с первым в Северном районе бассейном открыли в конце минувшей недели.

Спортивный объект стал одним из подарков городу от компании «ФосАгро» в честь пятидесятилетия большой химии в Череповце. Его стоимость около 200 млн рублей. В новом комплексе разместились тренажерный и фитнес залы, а также 25-метровый бассейн с пятью дорожками. Здесь будут тренироваться студенты химико-технологического колледжа, также в ФОКе откроются детские и взрослые секции для жителей Северного района.