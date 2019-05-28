В Саратовской области открыт ФОК с бассейном

В г. Красный Кут Саратовской области 21 мая состоялось открытие ФОКа.

Строительство комплекса, который назвали «Победа», началось в прошлом году. Он включает в себя множество залов для различных видов спорта, бассейн, поле для мини-футбола, баскетбола и волейбола.

Стоимость строительства составила порядка 100 млн рублей.

На базе ФОКа будут организованы занятия воспитанников районной Детско-юношеской спортивной школы по баскетболу, волейболу, настольному теннису, плаванию и мини-футболу (200 чел.), занятия физкультурой для школьников (1500 чел.) Кроме того, в рамках организации дополнительного образования для детей на базе ФОКа будут организованы занятия по рукопашному бою и самбо.