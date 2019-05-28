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Спортивные объекты

В Саратовской области открыт ФОК с бассейном

  •  © volodin-saratov.ru

В г. Красный Кут Саратовской области 21 мая состоялось открытие ФОКа.

Строительство комплекса, который назвали «Победа», началось в прошлом году. Он включает в себя множество залов для различных видов спорта, бассейн, поле для мини-футбола, баскетбола и волейбола.

Стоимость строительства составила порядка 100 млн рублей.

На базе ФОКа будут организованы занятия воспитанников районной Детско-юношеской спортивной школы по баскетболу, волейболу, настольному теннису, плаванию и мини-футболу (200 чел.), занятия физкультурой для школьников (1500 чел.) Кроме того, в рамках организации дополнительного образования для детей на базе ФОКа будут организованы занятия по рукопашному бою и самбо.

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http://volodin-saratov.ru/v-krasnom-kute-otkryli-fok-pobeda-s-bassejnom/

Саратовская область, спортивные объекты
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