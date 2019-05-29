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Агропром и пищевая промышленность

В Ставропольском крае заложен интенсивный фруктовый сад

  •  © nevworker.ru

В Невинномысске остоялась закладка нового фруктового сада интенсивного типа «Ставропольская Фруктовая Долина». Проект будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития города Невинномысска и должен войти в число крупнейших производителей свежих фруктов в регионе.

Инициатором проекта выступила компания «Сады Ставрополья». В течение двух лет планируется закладка яблоневого сада общей площадью 276 гектаров с перспективой дальнейшего расширения до 400 гектаров. Сад будет создан исключительно за счёт использования безвирусного отечественного посадочного материала, полученного в Ставропольском крае. После выхода на проектную мощность производительность сада составит свыше 13,8 тысячи тонн плодовой продукции в год.

Втором этапом станет строительство современного оптово-распределительного центра для хранения и переработки фруктов и овощей. Планируемая мощность одновременного хранения составит 30 тысяч тонн продукции.

Всего в рамках реализации проекта будет создано около 150 новых рабочих мест.

В перспективе на Ставрополье будут заложены не только яблоневые, но и грушевые, и черешневые сады.

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https://www.gubernator.stavkray.ru/press-center/news/item/9771-glava-kraya-prinyal-uchastie-v-zakladke-novogo-intensivnogo-fruktovogo-sada-na-stavropole.html

Ставропольский край, фруктовый сад
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