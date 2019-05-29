

"Линевский завод металлоконструкций

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Линёвский завод металлоконструкций из Новосибирской области завершил строительство нового цеха. Технический запуск состоялся 19 апреля. Площадь цеха вместе с административно-бытовым корпусом составила 13 490 м2.

Цех оснащен самым современным оборудованием из Германии, Франции, Бельгии и Италии, а центром притяжения стал гидравлический пресс усилием 1000 т с длиной рабочего инструмента 12 000 мм и диаметром зева более 1200 мм, обеспечивающий точность гиба +\- 0,50.

Новые технологии позволят уйти от дополнительных сварных соединений на поясах опор, что повысит качество продукции и увеличит производительность.

Строительство производственной площадки началось в декабре 2017 года. Для ГК ЭЛСИ этот это уже второй реализованный масштабный проект, наряду с вводом в эксплуатацию в 2013 году цеха горячего цинкования.