Путепровод на автодороге А-108 в Серпуховском районе Подмосковья введен в эксплуатацию

Сооружение избавило от пробок участок трассы у станции Шарапова Охота, где из-за высокой интенсивности движения поездов шлагбаум опускался на несколько часов в сутки. Теперь автомобилисты могут проезжать это место за считанные секунды, сообщает ФКУ «Центравтомагистраль».

Движение по новому путепроводу было открыто еще 5 марта текущего года. За минувшие два с половиной месяца строители закончили устройство съездов к садовым товариществам, разобрали технологическую дорогу с железнодорожным переездом, обустроили тротуары, нанесли разметку, завершили работы по благоустройству и озеленению придорожной полосы.

В целях повышения уровня безопасности участок был оснащен дополнительными средствами технического обустройства, в том числе автоматизированной системой организации дорожного движения. Оборудование позволяет отслеживать и распределять транспортные потоки, следить за соблюдением правил дорожного движения, а также заранее информировать автомобилистов об изменениях погодных условий.

Общая протяженность сооружения, включая подъездные участки, составляет 1530 м. Для обеспечения безопасности движения установлено более 3000 пог. м металлического барьерного ограждения и 54 дорожных знака. Для удобства местных жителей и дачников дорожники обустроили две автобусные остановки, оборудованные переходно-скоростными полосами. Среди экологических мероприятий — строительство очистных сооружений и шумозащитных экранов протяженностью 930 пог. м.

***В оперативном управлении ФКУ «Центравтомагистраль» находятся 2044 км федеральных трасс, проходящих по территории Московской, Владимирской, Калужской, Тульской и Ярославской областей, а именно: М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», А-103 Щелковское шоссе, А-104 Москва-Дмитров-Дубна, А-105 Подъездная дорога от Москвы к аэропорту «Домодедово», А-106 Рублево-Успенское шоссе, А-107 «Московское малое кольцо», А-108 «Московское большое кольцо», А-109 Ильинское шоссе, Р-22 «Каспий». На подведомственной дорожной сети Учреждения расположено 418 мостовых сооружений общей протяженностью 36 625,98 погонных метров, 2 178 водопропускных труб, а также 66 пешеходных переходов в разных уровнях с автомобильными дорогами (надземные и подземные переходы).