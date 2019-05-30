Выход в открытый космос выполнен успешно

Командир Международной космической станции Олег Кононенко и бортинженер Алексей Овчинин завершили первый в 2019 году выход в открытый космос по российской программе, проработав за пределами орбитальной станции 6 часов 1 минуту.

В качестве поздравления космонавты Роскосмоса прикрепили на ранцы своих скафандров надписи «Леонов № 1» и «С днем рождения, Алексей Архипович» и вынесли в космос фотографию Леонова, которая будет возвращена на Землю для вручения юбиляру. Кроме того, в самом начале выхода космонавты обратились к Алексею Леонову с поздравительной речью: Олег Кононенко и Алексей Овчинин решили посвятить свою «космическую прогулку» Алексею Леонову — первому человеку планеты, который совершил выход в открытый космос. 30 мая легендарному космонавту исполняется 85 лет! Все основные задачи успешно выполнены: в рамках эксперимента «Тест» демонтированы устройства экспонирования и взяты пробы для оценки возможных микроповреждений оболочки станции, изменена ориентация блока контроля давления и осаждений, а также демонтированы неиспользуемые кабели и измерительные блоки.

«Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем Вас с юбилеем. Сейчас вы с нами в открытом космосе, и будете с нами на протяжении всего выхода в открытый космос. Мы вам желаем крепкого космического здоровья, благополучия, жизненных сил, всех благ, всего самого наилучшего! С Днем рождения!»

Для командира МКС Олега Кононенко это был пятый выход в открытый космос, а для Алексея Овчинина — первый в карьере. Экипаж 59 международной экспедиции продолжает выполнение программы полёта.