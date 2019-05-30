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Фотофакты

Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая

  •  © auto.imgsmail.ru

Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta.

Проект реализовала московская фирма Lux Form, занимающаяся созданием и производством автодомов, модулей и прицепов. Автодом на базе «Гранты» рассчитан на двоих человек и оснащен всем необходимым в дороге оборудованием. Несмотря на то, что габариты жилого модуля 2178 мм в длину и 1648 мм в ширину, авторам проекта удалось вместить на эту площадь туалет, душ, кухню, гардероб и спальное место для двоих человек.

Кухня оборудована газовой плитой с одной конфоркой и раковиной. В ванной комнате установлен душевой поддон, кассетный туалет, раковина и шкаф для хранения косметических принадлежностей.

По информации издания «Лада. Онлайн», в ближайшее время автодома на базе «Гранты» поступят в производство и будут предлагаться в нескольких комплектациях с возможностью выбора различных опций.

Цена базовой версии будет около 1 150 000 рублей. Комплектация Luxe, оснащение которой пока не раскрывается, оценена уже в 1 800 000 рублей.

  •  © auto.imgsmail.ru

  •  © auto.imgsmail.ru

  •  © auto.imgsmail.ru

  •  © auto.imgsmail.ru

  •  © auto.mail.ru

 https://auto.mail.ru/arti...versiya_eto_avtodom_foto/ 

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https://лада.онлайн/auto-news/lada-granta-news/4477-na-baze-lada-granta-fl-sdelali-avtodom-ego-mozhno-kupit.html

Лада Гранта, Lux Form, кэмпер, автодом
  • Нет аватара termometrix
    30.05.1916:35:03

       

    #1132574
  • Андрей Иванов Андрей Иванов
    30.05.1916:57:56

    Где новая Лада?

    #1132583
  • Нет аватара treins
    30.05.1918:27:54

    На базе Весты было бы интереснее

    #1132599
  • Нет аватара Захарка
    30.05.1918:44:09

    Вот не могу понять — почему на все относительно недорогие марки, вроде Каи Рио, Хендэ Солярис, Рено Логан, а также на наши гранты и весты нахлобучивают эти убогие пластиковые диски на колеса? Весь экстерьер портят. Можно подумать, обычная штамповка прям так плохо выглядит.

    Новости, к слову, плюс. Хороший домик получился.

    #1132606
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