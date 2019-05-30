Представлена новая «Лада»: у нее есть туалет и душевая

Компактный кэмпер для длительных и краткосрочных путешествий построили на базе обновленной Lada Granta.

Проект реализовала московская фирма Lux Form, занимающаяся созданием и производством автодомов, модулей и прицепов. Автодом на базе «Гранты» рассчитан на двоих человек и оснащен всем необходимым в дороге оборудованием. Несмотря на то, что габариты жилого модуля 2178 мм в длину и 1648 мм в ширину, авторам проекта удалось вместить на эту площадь туалет, душ, кухню, гардероб и спальное место для двоих человек.

Кухня оборудована газовой плитой с одной конфоркой и раковиной. В ванной комнате установлен душевой поддон, кассетный туалет, раковина и шкаф для хранения косметических принадлежностей.

По информации издания «Лада. Онлайн», в ближайшее время автодома на базе «Гранты» поступят в производство и будут предлагаться в нескольких комплектациях с возможностью выбора различных опций.

Цена базовой версии будет около 1 150 000 рублей. Комплектация Luxe, оснащение которой пока не раскрывается, оценена уже в 1 800 000 рублей.

https://auto.mail.ru/arti...versiya_eto_avtodom_foto/