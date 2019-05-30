Тонар представил новинки на ежегодной презентации
24 мая стены нашего завода собрали более 150 гостей из разных уголков нашей страны и не только, совершенно разных сфер деятельности — и всех их объединил ТОНАР.
Каждый год мы встречаем горнопромышленников и работников сельскохозяйственной отрасли, строителей и производителей, а также всех тех, кто может доставить любой груз куда угодно. В этом году на демонстрационной площадке завода помимо флагманских моделей прицепной техники, которые уже заслужили признание покупателей, мы представили традиционные новинки, без которых не обходится ни одна наша Презентация:
1. ТОНАР-9589 — Первый алюминиевый полуприцеп со сдвижными полами российского производства. Применив алюминий, мы снизили собственный вес до 8 500кг.
Увеличили объем полуприцепа на 7 куб.м, который теперь равен 89 куб.м.
В этой модели применили: • новую конструкцию тента, натяжения тента, • новую площадку на переднем борту, • алюминиевые распашные задние ворота, • облегченную конструкцию рамы. Прочность кузова увеличена за счет применения алюминиевых профилей.
2. ТОНАР — 9523 — Первый российский алюминиевый зерновоз с боковой разгрузкой.
Универсальность модели обусловлена возможностью осуществлять как боковую, так и заднюю разгрузку. Объем кузова 41 куб.м.
3. ТОНАР- 99891 — 4-х осный контейнеровоз с разнесенными осями.
Примененная конструкция позволяет осуществлять перевозки, не нарушая весовых нормативов.
4. ТОНАР-9888 — бортовой полуприцеп с увеличенной до 767мм высотой бортов.
Эксплуатация такой техники поможет осуществлять надежную перевозку любых строительных грузов, как паллетированных, так и навалом. Усиленные стальные борта надежно фиксируют груз и сохранят надолго прочность конструкции в целом.
Несерийная техника была представлена внедорожными самосвалами грузоподъемностью 45 и 60 тонн. При этом 60-ти тонный самосвал ТОНАР-7501 уже на следующий день отправился в Новокузнецк, где будет демонстрироваться на крупнейшей международной горнопромышленной выставке «Уголь России и Майнинг-2019».
Завершив осмотр техники, гости отправились на пресс-конференцию, на которой с приветственным словом выступил генеральный директор МЗ «Тонар» Кривцов Денис Юрьевич. Также среди выступающих были:
— представитель Ассоциации Росспецмаш — заместитель директора — Пронин Вячеслав Вадимович;
— глава городского округа Ликино-Дулево — Буянов Андрей Юрьевич;
— представитель компании АО «ТФК Камаз» — директор по работе с корпоративными клиентами — Ильбицкая Анна Павловна, которая очень позитивно рассказала о плодотворном взаимном сотрудничестве между нашими компаниями.
Далее все желающие в форме живого общения могли задать интересующие вопросы основателю завода — Вайнштейну Юрию Павловичу.
Мероприятие продолжилось экскурсией по заводским цехам, на которой гости оценили производственные мощности предприятия, увидели новейшие роботизированные комплексы,
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sxcYJeBWHxo
30.05.1920:17:35
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