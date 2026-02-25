Архипелаг Шпицберген, Норвегия, российский рудник Баренцбург. Отсюда всего 1300 км до Северного полюса, вокруг вечная мерзлота, на поверхности огромные ледники, а под землёй шахтёры уже более 90 лет добывают уголь. Разработкой месторождения все эти годы занимается трест «Арктикуголь», часть угля используется на местной ТЭЦ, остальное идёт на экспорт. Руководителем треста до 1936 года был отец Майи Плисецкой — при нём здесь добыли первый миллион тонн угля.

По меркам отрасли объёмы добычи довольно скромные — около 80 тысяч тонн в год. Но само наличие шахты обеспечивает присутствие России на Шпицбергене — архипелаг считается территорией Норвегии, но благодаря хозяйственной деятельности «Арктикуголь» здесь появились российские поселения.

1. Месторождение начали разрабатывать в 1932 году, когда трест «Арктикуголь» выкупил рудник «Баренцбург» и горные отводы у голландской компании. За первые 4 года начали работать два рудника, готовился к запуску третий. После начала Второй мировой войны шахтёров с острова эвакуировали в Архангельск. В результате рейда немецкой эскадры на Шпицберген шахты и рабочие посёлки были полностью уничтожены. К 1950 году все довоенные шахты были восстановлены.

Когда-то на Шпицбергене работало 8 рудников, уголь с российских шахт поставляли в Мурманскую и Архангельскую области. Сейчас на архипелаге добывают уголь только в Баренцбурге — Норвегия отказалась от добычи угля и перевела ТЭЦ на дизельное топливо. Часть российского угля используется в ТЭЦ Баренцбурга, остальное экспортируется — груз отправляют морем с угольного причала.

2. Трест Арктикуголь создали в 1931 году специально для разработки угольных месторождений на Шпицбергене. Именно благодаря работе треста на архипелаге есть российские поселения.

3. Вагонетки с углём.

4. Схема шахты. Общая длина пути от административного здания на поверхности до места выработки — почти 7 км.

5. Шахтёры добираются на смену в несколько этапов. Сначала — на «поезде», который спускается по наклонному ходу длиной 1700 метров. По этой наклонной выработке людей доставляют на горизонт -260 метров. Глубина считается от уровня моря, вместе с горными породами получается около 500 метров.

6. Для перевозки шахтёров используют специальные шахтные пассажирские наклонные вагонетки. В подземном составе 4 вагона и 28 посадочных мест.

7. Шахтёры из отработавшей смены готовы подниматься на поверхность. Ежедневно вагонетка проходит 8-9 спусков и выездов.

8. Шахта работает давно, поэтому забой находится довольно далеко — на дорогу до лавы уходит не меньше часа.

9. После спуска на вагонетке шахтёры пересаживаются на канатно-кресельную дорогу — в народе её называют «какаду» или «Баба-Яга». Спуск на ККД занимает 15 минут.

10. Транспорт напоминает бугельный подъёмник на горнолыжном курорте. Белый слой на полу усиливает сходство, но это не снег, а специальная инертная пыль — ею посыпают шахту, чтобы не поднималась взрывоопасная угольная пыль.

11. Проходческий комбайн разрабатывает пласт угля.

12. Комбайн разрушает угольный массив и грузит уголь на забойный конвейер, по которому порода доставляется на поверхность.

13. На месте работы проходческого комбайна передвигаться приходится почти ползком.

14. Шахтёр управляет проходческим комбайном при помощи пульта.

15. Пульт управления комбайном.

16. Зубья рабочего колеса проходческого комбайна.

17. С забоя всегда есть связь с диспетчером, который находится на поверхности.

18. В рабочем колесе проходческого комбайна используют радиальные и тангенциальные резцы — они отделяют пограничные слои породы и за счёт формы колеса выводят его на транспортёр и ленту конвейера. После этого происходит измельчение угля, а затем готовый продукт отправляется на склад.

19. Поезд на поверхность. Шахтёров здесь работает относительно немного — до 30 человек в смене.

20. ТЭЦ Баренцбурга — основной потребитель угля из рудника. ТЭЦ с 1973 года снабжает Баренцбург теплом и электричеством. Сейчас это самая северная угольная ТЭЦ в мире. Её установленная мощность 8 МВт.

21. Часть угля отправляется на экспорт морем — одно грузовое судно вывозит до 35 тысяч тонн.

22. Рудник в Баренцбурге постепенно снижает добычу угля — из-за низкой рентабельности угля. Добыча угля более 90 лет была фундаментом российского присутствия на архипелаге, но это не обязательное условие — страна может вести и другую хозяйственную деятельность. К 2030 году трест планирует снизить добычу до 40 тысяч тонн в год — весь уголь будет использоваться для собственных нужд ТЭЦ. При этом планируется увеличить долю «неугольных» доходов, развивать туризм, науку, портовый сервис и другие направления.