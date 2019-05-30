На фармзаводе «Биосинтез» в Пензе открыт новый производственный участок

Церемония открытия производственного участка твердых пероральных лекарственных форм состоялась на заводе «Биосинтез» в Пензе. Он размещен на площади в 7000 квадратных метров и рассчитан на выпуск как 2 млрд таблеток в год.

Высокотехнологичный комплекс по изготовлению таблеток и желатиновых капсул позволяет создавать особые условия для изготовления препаратов. Помещения оснащены современным оборудованием и специальными климатическими установками, способными нормировать содержание частиц и микроорганизмов в соответствии с необходимыми требованиями.

Финансирование строительства осуществлялось за счет собственных средств ПАО «Биосинтез» (группа компаний Sun Pharma).

Группа компаний Sun Pharma — пятая по величине в мире компания по производству дженериков и ведущая фармацевтическая компания Индии.

ПАО «Биосинтез» известно как одно из крупнейших фармацевтических предприятий в России, которое производит продукцию в шести лекарственных формах. В 2018 г. предприятие стало лауреатом в номинации «За развитие экспортной деятельности в Пензенской области и продвижение продукции на экспорт». Ассортимент насчитывает более 160 наименований лекарственных средств. Более 60% из них входят в утверждённый распоряжением правительства РФ перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.