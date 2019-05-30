В Ставропольском крае заложено свыше ста гектаров интенсивных садов

На Ставрополье завершена закладка весенних садов. Она произведена на площади 114,4 гектара. Более того, заложены и сады интенсивного типа — 101,5 гектара. Это было проделано на территориях ЗАО СХП «Виноградное» Буденновского района, АО «Терский племенной конный завод № 169» Минераловодского городского округа, ООО «КрайСервис» Изобильненского горокруга, ООО НПО Агропарк «Красочное» Ипатовского горокруга, крестьянского (фермерского) хозяйства «Архипов» Красногвардейского района и крестьянского (фермерского) хозяйства «Ахмедханов» Петровского горокруга.

Полеводческие работы на данный момент продолжаются. Междурядные культивации проводят на площади 6291,36 гектара, а химическую прополку — на 4056,84 гектара.