В Татарстане идет строительство молочной фермы на 1000 голов КРС

Молочно-товарная ферма с доильно-молочным блоком на 1000 голов КРС появится на предприятии «Кызыл Юл» в Балтасинском районе Татарстана.

Благодаря господдержке со стороны Министерства экономики РТ предприятие реализует крупный инвестиционный проект стоимостью 449 млн рублей, из которых 337 млн рублей — заемные средства, привлеченные под поручительство Гарантийного фонда и АО «Корпорация МСП».

Строительство новой молочной фермы «Кызыл Юл» завершено наполовину. Смонтированы каркасы двух коровников. Здесь же будет современный доильно-молочный блок. Производство будет полуавтоматизированным. Закупилена карусель для доильного зала. Предполагается производство молока до 35 тонн в сутки.