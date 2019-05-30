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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Татарстане идет строительство молочной фермы на 1000 голов КРС

  •  © trt-tv.ru

Молочно-товарная ферма с доильно-молочным блоком на 1000 голов КРС появится на предприятии «Кызыл Юл» в Балтасинском районе Татарстана.

Благодаря господдержке со стороны Министерства экономики РТ предприятие реализует крупный инвестиционный проект стоимостью 449 млн рублей, из которых 337 млн рублей — заемные средства, привлеченные под поручительство Гарантийного фонда и АО «Корпорация МСП».

Строительство новой молочной фермы «Кызыл Юл» завершено наполовину. Смонтированы каркасы двух коровников. Здесь же будет современный доильно-молочный блок. Производство будет полуавтоматизированным. Закупилена карусель для доильного зала. Предполагается производство молока до 35 тонн в сутки.

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http://trt-tv.ru/news/v-baltasinskom-rajone-postroyat-molochno-tovarnuyu-fermu-na-1000-golov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Татарстан, производство молока
  • Великоросс Великоросс
    30.05.1920:32:06

    В Балтасинском районе построят молочно-товарную ферму на 1000 голов

    ©Видео с youtube.com

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