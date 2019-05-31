Сдан головной сухогруз проекта RSD32M «Навис-1»

29 мая 2019 года сдано головное многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 6220 тонн проекта RSD32M «Навис-1» (строительный номер 3201).



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Суда проекта RSD32M в соответствии с принятой в Бюро классификацией относятся к классу «Азовский пятитысячник», то есть в качестве основной целевой задачи могут перевозить «классические» партии зерна в 5000 тонн из портов Азовского и Каспийского морей при характерной в этих районах осадке 4,20 м.

Суда проекта RSD32M могут использоваться для транспортировки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ на внутренних водных путях европейской части Российской Федерации, в Азовском море, а также в Каспийском, Черном, Средиземном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

Длина наибольшая составляет 123,17 м, ширина габаритная — 16,75 м, высота борта — 5,50 м.

Вместимость грузовых трюмов 8804 куб. м, количество трюмов — 3.

Все три трюма выполнены ящичной формы, гладкостенные, удобные для проведения грузовых работ и размещения груза без штивки.

Пропульсивная установка состоит из двух полноповоротных винто-рулевых колонок, объединяющих свойства движителей и средств управления в едином комплексе, что позволяет существенно улучшить маневренные качества судна.

В качестве главных двигателей используются два среднеоборотных дизеля мощностью 1180 кВт каждый. Запасы топлива размещаются в диптанках в районе носовой переборки МО.

Скорость эксплуатационная составляет 10,0 узлов. Автономность плавания в море составляет 20 суток.

Экипаж — 11 человек, мест — 14. Предусмотрена каюта для лоцмана.

Расчетный срок службы корпуса судна 24 года.

Второе дно рассчитано на интенсивность распределенной нагрузки 10,0 т/кв. м, а также на работу грейфером.