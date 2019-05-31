Сдан второй сухогруз проекта RSD32M «Навис-2»
29 мая 2019 года сдано второе многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 6220 тонн проекта RSD32M «Навис-2» (строительный номер 3202).
Головное судно проекта RSD32M «Навис-1» (строительный номер 3201) было заложено
Второе судно «Навис-2» (строительный номер 3202) было заложено
Третье судно «Навис-3» (строительный номер 3203) было заложено
Четвертое судно «Навис-4» (строительный номер 3204) было заложено
Пятое судно «Навис-5» (строительный номер 3205) было заложено
Шестое судно «Навис-6» (строительный номер 3206) было заложено
Седьмое судно «Навис-7» (строительный номер 3207) было заложено
31.05.1908:16:28