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Судостроение и судоходство

Сдан второй сухогруз проекта RSD32M «Навис-2»

29 мая 2019 года сдано второе многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 6220 тонн проекта RSD32M «Навис-2» (строительный номер 3202).

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Головное судно проекта RSD32M «Навис-1» (строительный номер 3201) было заложено 22.05.18. Спущено на воду 12.12.18. Сдано 29.05.19.

Второе судно «Навис-2» (строительный номер 3202) было заложено 26.06.18. Спущено на воду 28.02.19. Сдано 29.05.19.

Третье судно «Навис-3» (строительный номер 3203) было заложено 22.08.18. Спущено на воду 02.04.19.

Четвертое судно «Навис-4» (строительный номер 3204) было заложено 21.09.18. Спущено на воду 15.05.19.

Пятое судно «Навис-5» (строительный номер 3205) было заложено 27.11.18.

Шестое судно «Навис-6» (строительный номер 3206) было заложено 27.12.18.

Седьмое судно «Навис-7» (строительный номер 3207) было заложено 15.02.19.

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Навашино, Нижегородская область, Окская судоверфь, сухогруз, RSD32M
  • Дмитрий Суслов
    31.05.1908:16:28

    На фото вроде Нижний Новгород. А кто строил и где информацию надо добавить.

    #1132732
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