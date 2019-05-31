Группа НЛМК запустила новое производство на вторичных ресурсах

Группа НЛМК начала горячие испытания на фабрике по производству металлургических брикетов для доменных печей. Проект позволит получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее накопленные отходы.

Технология производства — собственная разработка компании. Ее идея принадлежит почетному металлургу РФ, профессору, бывшему главному доменщику Новолипецкого комбината Ивану Курунову, трагически погибшему в 2017 году. Именно под его руководством была разработана концепция фабрики. Мощность нового производственного комплекса составляет 700 тыс. тонн брикетов в год.

Брикеты изготавливают из железосодержащих отходов, которые образуются в процессе очистки доменного газа, а также улавливания коксовой и угольной пыли. В основе технологии производства брикетов — экологически безопасный метод прессования без обжига. Получаемые брикеты будут использоваться как сырье в процессе выплавки чугуна и будут частично замещать первичное железорудное и угольное сырье.

«С 2000 года компания вложила в природоохранные проекты более 1 млрд долларов. Это позволило при росте производства на 60% снизить удельные выбросы более чем на 50%. Мы достигли уровня наилучших доступных технологий (НДТ) в России и рассматриваем все проекты модернизации и нового строительства через призму НДТ. Фабрика брикетирования также построена с использованием НДТ и является отличным примером экологичного и ресурсосберегающего производства, которое при этом позволяет повышать нашу эффективность», — прокомментировал президент Группы НЛМК Григорий Федоришин.

Для нового производственного комплекса смонтировали высокоэффективную пылегазоочистку, которая позволит избежать пыления при перегрузке сыпучих веществ и обеспечит очистку воздуха на уровне НДТ. Инвестиции в проект составили 3 млрд рублей. Реализация проекта создает на НЛМК около 200 новых рабочих мест.