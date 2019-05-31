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Модернизация

«Звезда» получила уникальное оборудование

  •  © sudostroenie.info

На СК «Звезда» поставили два крана на крестовой раме грузоподъемностью 16 т каждый. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Краны будут перемещать детали относительно небольшого веса при сборке судовых блоков. Они являются стационарными и переносными. Такая техника впервые будет использоваться в российском судостроении, что делает ее уникальной.

75 различных кранов работают сейчас на открытом тяжелом достроечном стапеле и в блоке корпусных производств. В их числе кран грузоподъемностью 1200 т «Голиаф».

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http://sudostroenie.info/novosti/26938.html

модернизация
  • A_SEVER A_SEVER
    31.05.1912:11:50

    два крана на крестовой раме грузоподъемностью 16 т
    Интересно, кто производитель этих кранов?

    #1132805
    • Иван Кротов Иван Кротов
      31.05.1916:39:01

      Там Китай наверно. Они часть кранов поставляют, «Галиаф» их подарок.

      Отредактировано: Иван Кротов~16:39 31.05.19
      #1132877
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