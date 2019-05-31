«Звезда» получила уникальное оборудование
На СК «Звезда» поставили два крана на крестовой раме грузоподъемностью 16 т каждый. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Краны будут перемещать детали относительно небольшого веса при сборке судовых блоков. Они являются стационарными и переносными. Такая техника впервые будет использоваться в российском судостроении, что делает ее уникальной.
75 различных кранов работают сейчас на открытом тяжелом достроечном стапеле и в блоке корпусных производств. В их числе кран грузоподъемностью 1200 т «Голиаф».
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- Константин Курсиков
- 31.05.201912:03
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