«Звезда» получила уникальное оборудование

На СК «Звезда» поставили два крана на крестовой раме грузоподъемностью 16 т каждый. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Краны будут перемещать детали относительно небольшого веса при сборке судовых блоков. Они являются стационарными и переносными. Такая техника впервые будет использоваться в российском судостроении, что делает ее уникальной.

75 различных кранов работают сейчас на открытом тяжелом достроечном стапеле и в блоке корпусных производств. В их числе кран грузоподъемностью 1200 т «Голиаф».