В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

Сейферы (реактивные ранцы) для перелетов в открытом космосе уже созданы в РФ. Об этом в среду сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции внекорабельной деятельности российских членов экипажа МКС.

Это не фантастика. Эти ранцы, или сейферы, как их называют в американской терминологии, созданы.

По его словам, космонавтам обещают, что ранцы «будут участвовать при выходе в открытый космос», чтобы перейти с одного модуля на другой.