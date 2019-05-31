В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе
Сейферы (реактивные ранцы) для перелетов в открытом космосе уже созданы в РФ. Об этом в среду сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции внекорабельной деятельности российских членов экипажа МКС.
Это не фантастика. Эти ранцы, или сейферы, как их называют в американской терминологии, созданы.
По его словам, космонавтам обещают, что ранцы «будут участвовать при выходе в открытый космос», чтобы перейти с одного модуля на другой.
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