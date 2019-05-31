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Космонавтика

В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

  •  © phototass1.cdnvideo.ru

Сейферы (реактивные ранцы) для перелетов в открытом космосе уже созданы в РФ. Об этом в среду сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции внекорабельной деятельности российских членов экипажа МКС.

Это не фантастика. Эти ранцы, или сейферы, как их называют в американской терминологии, созданы.

По его словам, космонавтам обещают, что ранцы «будут участвовать при выходе в открытый космос», чтобы перейти с одного модуля на другой.

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космонавтика
  • Нет аватара Захарка
    31.05.1912:45:56

    В 1990 году аналогичное устройство испытывали в СССР, но устройство получилось слишком громоздким. Надеюсь, новое пойдёт в серию и будет активно использоваться.

    #1132812
  • Нет аватара commodore
    31.05.1916:01:43

    Стремно как-то, без страховки

    #1132870
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