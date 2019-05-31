РКЦ «Прогресс» начал изготовление ракеты «Союз-5»

Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара) начал изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом сообщил в пятницу журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

«Сейчас начали изготовление баков ракеты-носителя „Союз-5“. Мы не имеем права сорвать сроки изготовления ракеты и считаем, что в состоянии выполнить их», — сказал Баранов.

Ракету среднего класса «Союз-5» («Иртыш») разрабатывает РКК «Энергия», ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек». «Союз-5» сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.