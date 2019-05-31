Добавить статью
Космонавтика

РКЦ «Прогресс» начал изготовление ракеты «Союз-5»

  •  © tass.ru

Ракетно-космический центр «Прогресс» (Самара) начал изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом сообщил в пятницу журналистам гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

«Сейчас начали изготовление баков ракеты-носителя „Союз-5“. Мы не имеем права сорвать сроки изготовления ракеты и считаем, что в состоянии выполнить их», — сказал Баранов.

Ракету среднего класса «Союз-5» («Иртыш») разрабатывает РКК «Энергия», ее планируется запускать с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек». «Союз-5» сможет использоваться для выведения пилотируемого корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту, завершить создание ракеты планируется к 2021 году. В ходе летных испытаний новой ракеты планируется провести четыре пуска в 2022-2025 годах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://tass.ru/kosmos/6494074

Союз-5, РКЦ "Прогресс", Самара
  • EyeSauronn . EyeSauronn .
    31.05.1917:41:17

    странно, союз-5 начали изготавливать, а на картинке к новости почему-то ангара.

    Поменяйте картинку.

    Молодцы, я не ожидал что так быстро начнут изготавливать ракету на 170 движке, судя по диаметру, ракета должна быть лучше Зенита, и надеюсь что дешевле его.

    #1132890
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,