Завершены работы по созданию схемы выдачи мощности новых энергоблоков Нововоронежской АЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» завершило работы по созданию схемы выдачи мощности 6-го и 7-го энергоблоков Нововоронежской АЭС, объем инвестиций составил 19 млрд рублей.

В рамках проекта были построены три воздушные линии общей протяженностью 449 км, реконструированы пять действующих линий электропередачи, расширены подстанции «Старый Оскол» и «Елецкая» в Белгородской и Липецкой областях, построена подстанция «Бутурлиновка» в Воронежской области.

Установлено самое современное силовое оборудование, многогранные опоры повышенной износоустойчивости на линии электропередач. На подстанции «Бутурлиновка» впервые включён в работу новейший отечественный трансформатор.

Энергоблоки N6 и N7 Нововоронежской АЭС (они же — энергоблоки NN 1-2 Нововоронежской АЭС-2) строились для замещения 3-го и 4-го блоков. Энергоблок N6 был сдан в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Ввод блока N7 в эксплуатацию должен состояться до конца 2019 года.

В рамках проекта возведены линии 220 кВ «Донская — Бутурлиновка» (120 км) и 500 кВ «Донская — Елецкая» (226 км), вторая цепь ЛЭП 500 кВ «Донская — Старый Оскол» (103 км). Объекты построены с применением многогранных опор, обладающих повышенной стойкостью к динамическим нагрузкам и коррозионному воздействию. Кроме того, выполнена реконструкция пяти ЛЭП 220-500 кВ с перезаводом на Нововоронежскую АЭС.

Также построена подстанция 220 кВ «Бутурлиновка» мощностью 125 МВА. Это энергообъект нового поколения, оснащенный автотрансформатором российского производства, высоконадежным коммутационным оборудованием, микропроцессорными терминалами релейной защиты, автоматизированной системой управления (АСУ ТП) и цифровой связью. Все основное оборудование поставлено под напряжение. В настоящее время завершаются работы по благоустройству.

На подстанциях «Елецкая» и «Старый Оскол» расширены распределительные устройства 500 кВ для подключения к ним новых линий от АЭС. Дополнительно на «Елецкой» установлен шунтирующий реактор на 180 МВар, поддерживающий требуемые значения напряжения в сети за счет потребления реактивной мощности. На подстанции «Старый Оскол» модернизированы противоаварийные системы.