КАМАЗ передал ООН крупную партию грузовиков

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В рамках гуманитарной помощи крупная партия автомобилей «КАМАЗ» и прицепов передана региональному центру Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) для доставки продовольственных грузов.

В общей сложности для нужд ВПП предстоит поставить 97 грузовиков и 30 прицепов. Первые 22 автомобиля «КАМАЗ» уже переданы в центр гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций в Дубае. В торжественной церемонии передачи автотехники приняли участие представители КАМАЗа, МЧС России, International Humanitarian City и ВПП.

Директор ВПП в ОАЭ Маджид Яхья отметил, что грузовики и прицепы КАМАЗа позволили ВПП увеличить операционный транспортный ресурс и значительно повысить эффективность системы реагирования на чрезвычайные ситуации. «От имени наших бенефициаров и мирового гуманитарного сообщества мы благодарны Российской Федерации и КАМАЗу за это ценное партнерство и щедрую поддержку», — сказал он.

Данная акция является реализацией второго этапа переоснащения глобального парка грузовых автомашин Всемирной продовольственной программы ООН. На ближайшее время запланированы поставки автомобилей «КАМАЗ» в Уганду (53 единицы) и Гану (22 единицы). По аналогии с ОАЭ в этих странах сформированы региональные транспортные центры ВПП, откуда автомобили оперативно направляются в регионы, где ООН осуществляет операции.

ВПП является крупнейшей организацией системы ООН, оказывающей гуманитарную продовольственную помощь нуждающимся во всем мире, пострадавшим от природных бедствий и вооруженных конфликтов. В 2011 году в адрес ВПП передано 40 грузовиков «КАМАЗ», которые были успешно интегрированы в парк в Афганистане. Еще 218 грузовиков поставлены в 2014 году, они используются ВПП в Конго, ЦАР, Южном Судане и Эфиопии.