«Порт Коломна» спустил буксир «Сергей Кладько»

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30 мая в Коломне спущен на воду буксир-толкач «Сергей Кладько», строящийся по заказу ФГБУ «Морспасслужба». Буксир с заводским номером 7 был заложен осенью 2016 года, став первым в истории АО «Порт Коломна» самоходным судном, строящимся компанией с «нуля», без использования корпусных конструкций других судов.

Первоначально буксир строился для собственных нужд судоходной компании «Порт Коломна» и назывался «Коломенский-1601», но потом им заинтересовалась «Морспасслужба», и после подписания контракта строительство судна продолжилось уже для нового заказчика.

Буксир-толкач «Сергей Кладько» класса «река-море» мощностью 1600 л.с. будет работать в составе с баржой-площадкой БПБ-001 проекта 81ПК-02, которая также была построена АО «Порт Коломна» и спущена на воду в апреле этого года. Передача буксира заказчику намечена на лето этого года.

Символично, что судостроение в Коломне возродилось спустя почти 80 лет — с конца 70-х годов 19-го века и до начала 40-х годов 20-го века строительство судов велось на Коломенском машиностроительном заводе, где было построено больше сотни судов различного назначения.