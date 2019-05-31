Верхневолжский СЦМ запустил производственный цех по выпуску сварного решетчатого настила

ООО «Верхневолжский сервисный металлоцентр» (входит в ГК «ДиПОС») открыло в селе Ново-Талицы Ивановской области новый производственный цех по выпуску сварного решетчатого настила с толщиной несущей полосы до 8 мм.

Такого типа продукция используется для изготовления ограждений, лестничных ступеней, стеллажных конструкций, площадок обслуживания на различных производственных объектах, а также в качестве элемента декора.

Общий размер инвестиций в реализацию проекта составил 1,1 млрд рублей, включая займ федерального Фонда развития промышленности в сумме 500 млн рублей. В результате реализации проекта будет создано 70 рабочих мест для квалифицированных специалистов.

После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать более 1000 тонн продукции. Основными потребителями продукции являются предприятия нефтегазового и энергетического комплекса — «Роснефть», «Татнефть», «Лукойл», «Сибур», ИНТЕР РАО, «Газпром», а также компании, входящие в корпорации «Росатом» и «Ростех». Также планируется поставлять порядка 20% готовых изделий в Финляндию, страны Балтии и СНГ.

На текущий момент, по данным компании, доля иностранных производителей на рынке сварного решеточного настила составляет около 50%. Благодаря реализации проекта этот показатель снизится примерно до 15%.

Компания приобрела высокотехнологичное оборудование: линию по изготовлению сварного решетчатого настила с использованием одного разматывателя с лентами, линию продольной и поперечной резки металла, роботизированный участок по обрамлению настила.

Использование современного оборудования позволит предприятию выйти на более высокий технологический уровень — обрамление решетчатого настила теперь будет осуществлять роботизированная линия, что существенно повысит производительность, снизит трудоемкость изготовления продукции, а также за счет использования робота снизятся операционные расходы.

Стратегия предприятия предусматривает развитие производства за счет увеличения доли наукоемкой, высокотехнологичной продукции.

Верхневолжский сервисный металлоцентр основан в 2003 году. Это один из десяти филиалов компании «ДиПОС», которая специализируется на металлообработке и выпуске продукции из металлопроката для строительной, автомобильной, топливно-энергетической, машиностроительной, электротехнической и других отраслей. В ассортименте — арматура, балка, лист, лента, проволока, профили монтажный, строительный и отделочный, профнастил, сварной решетчатый настил, трубы, уголки, швеллеры и.т.п. На предприятии осуществляют продольную и поперечную резку рулонного металла, сварку сетки и решетчатого настила, лазерную и плазменную резку металла, а также занимаются изготовлением труб, гнутого швеллера, профнастила и профиля.