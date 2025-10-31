На предприятии «Фотопринт» открыли первое в России производство текстильных герметизирующих лент для мембранных тканей. Мощности оборудования позволят полностью закрыть потребности всего российского рынка мембранных тканей в этой продукции. С вводом новой линии текстильных герметизирующих лент предприятие «Фотопринт» завершает создание полного цикла производства мембранной экипировки по единым стандартам.

Оборудование по производству мембранных лент готово к промышленному выпуску — более 150 млн м лент в год. Проект реализован при господдержке в рамках специального инвестиционного контракта. Привлечена федеральная субсидия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Герметичные ленты являются важным элементом для герметизации швов, чтобы сохранить специальные свойства мембранной ткани и одежды из нее, например влагостойкости. Ранее такие ленты поставлялись в Россию из Юго-Восточной Азии.

Компания основана в 2016 году. Начинали производственную деятельность с выпуска многослойных тканей из покупных полуфабрикатов, затем освоили печать по тканям. Сейчас специализируются на производстве мембранных тканей, отделке тканей и текстильных изделий. В ассортименте компании представлены ткани как с печатью, так и без нее.

Этим летом на предприятии запустили автоматическую линию производства гидрофильной мембраны. При поддержке Фонда содействия инновациям реализуют инвестиционный проект «Расширение производства инновационной ткани с применением высокотехнологичной печати на текстильных материалах, в том числе специального назначения». Заключительный этап крупного инвестпроекта — ткачество и производство третьих слоев — будет реализован в следующем году. Для этого предстоит построить новую производственную площадку. Мембранные ткани в компании планируют использовать для производства повседневной городской одежды, в том числе детской, а также для выпуска специальной одежды.

