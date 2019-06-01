Физкультурно-оздоровительный комплекс для детей-инвалидов открыли Ленинградской области

Первый на Северо-Западе физкультурно-оздоровительный комплекс для детей-инвалидов открыли в Приозерске. Строительство продолжалось почти два года, было выделено 71,5 млн рублей. Комплекс оборудован по новейшим технологиям.

Комплекс открыт на базе детского дома-интерната. В нём смогут заниматься более 200 пациентов дома-интерната и детей из Приозерского, Всеволожского и Выборгского районов.

Среди инновационных технологий и методик: альтернативная коммуникация, базальная стимуляция, канистерапия, что предоставляет детям с глубокими речевыми нарушениями возможность более активного общения с окружающими их людьми и облегчает в дальнейшем процесс адаптации в обществе.

На закупку уникального оборудования было потрачено 3,7 млн рублей. Финансирование осуществлялось за счет регионального бюджета.

На отделении реабилитации есть первый в Ленинградской области комплекс аппаратно программной транскраниальной и трансвертебральной микрополяризации (микростим 2) — оборудование рассчитано на многофункциональное лечение детей с поведенческими и речевыми отклонениями.