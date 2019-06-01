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Фотофакты

Ход строительства конгресс-центра в Екатеринбурге

  •  © a.radikal.ru

Конгресс-центр спроектирован в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Параметры Конгресс-центра

Общая площадь здания — 41,6 тыс. кв. м

Этажность — четыре наземных и один подвальный этаж

Основной многофункциональный зал в базовой конфигурации — 4000 посадочных мест

Концертный вариант зала с организацией фан-зоны — 5000 человек

Для общественных и выставочных форумов предусмотрены 15 конференц-залов и 26 переговорных.

Комплексы общественного питания и ресторанный двор

  •  © a.radikal.ru

  •  © c.radikal.ru

  •  © a.radikal.ru

  •  © d.radikal.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OaTbma2fNG4

  •  © static.diary.ru

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https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1271309&page=102

строительство
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