Ход строительства конгресс-центра в Екатеринбурге
Конгресс-центр спроектирован в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Параметры Конгресс-центра
Общая площадь здания — 41,6 тыс. кв. м
Этажность — четыре наземных и один подвальный этаж
Основной многофункциональный зал в базовой конфигурации — 4000 посадочных мест
Концертный вариант зала с организацией фан-зоны — 5000 человек
Для общественных и выставочных форумов предусмотрены 15 конференц-залов и 26 переговорных.
Комплексы общественного питания и ресторанный двор
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/OaTbma2fNG4
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