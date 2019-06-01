Ход строительства конгресс-центра в Екатеринбурге

Конгресс-центр спроектирован в составе МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Параметры Конгресс-центра

Общая площадь здания — 41,6 тыс. кв. м

Этажность — четыре наземных и один подвальный этаж

Основной многофункциональный зал в базовой конфигурации — 4000 посадочных мест

Концертный вариант зала с организацией фан-зоны — 5000 человек

Для общественных и выставочных форумов предусмотрены 15 конференц-залов и 26 переговорных.

Комплексы общественного питания и ресторанный двор

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