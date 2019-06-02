Новое овощехранилище заработало в Курганской области

Благодаря существенной государственной поддержке и вложениям инвестора в Кетовском районе Курганской области реализованы два крупных инвестиционных проекта — заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога.

Инвестор проектов — крупнейший в регионе производитель овощей — ЗАО «Картофель». Объем инвестиций превысил 170 миллионов рублей, средства государственной поддержки из бюджетов различных уровней — 54 миллиона рублей.

Новое овощехранилище готово одновременно принимать и размещать до 6,5 тысяч тонн овощей. Помещение оборудовано автоматизированной системой охлаждения. Это позволит хранить производимую продукцию, не ухудшая ее качества, и реализовывать по выгодной цене.