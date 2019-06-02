Добавить статью
Новые и модернизированные предприятия агропрома

Новое овощехранилище заработало в Курганской области

  •  © www.holodcatalog.ru

Благодаря существенной государственной поддержке и вложениям инвестора в Кетовском районе Курганской области реализованы два крупных инвестиционных проекта — заработало новое овощехранилище и плотина на реке Отнога.

Инвестор проектов — крупнейший в регионе производитель овощей — ЗАО «Картофель». Объем инвестиций превысил 170 миллионов рублей, средства государственной поддержки из бюджетов различных уровней — 54 миллиона рублей.

Новое овощехранилище готово одновременно принимать и размещать до 6,5 тысяч тонн овощей. Помещение оборудовано автоматизированной системой охлаждения. Это позволит хранить производимую продукцию, не ухудшая ее качества, и реализовывать по выгодной цене.

  •  © static.tildacdn.com

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.holodcatalog.ru/news/object/novoe-ovoshchekhranilishche-zarabotalo-v-kurganskoy-oblasti/

Курганская область, офощехранилище, ЗАО Картофель
  • Александр Ермаков
    02.06.1918:00:04

    Вырастить урожай,это только часть дела. Его надо сохранить и, в конечном счете, донести до потребителя. Радуют новые овощехранилища, элеваторы комбикормовые заводы, паче производства глубокой переработки с/х продукции.

    #1133206
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,