Новости реконструкции и строительства учреждений здравоохранения

В Отрадненском районе Краснодарского открылся крупнейший на Кубани комплексный центр реабилитации инвалидов

Площадь территории центра составляет порядка 3 тысяч кв. метров, здание занимает около 3,8 тысячи кв. метров.

В центре обустроены специальный учебный жилой модуль, компьютерный класс, мастерские, кабинеты психолога, сенсорная комната, тренажерный зал. Для обеспечения комплексного похода планируется активно применять медицинские технологии.

Медицинский блок оснащен сероводородными ваннами, восходящим и тропическим душем, душем Шарко, гидромассажной ванной. Имеются кабинеты физиолечения, массажа, электрокардиографии, электросна, ароматерапии, а также ингаляторий, фитобар, зал ЛФК, сауна, кабинеты механо- и кинезотерапии.

После ремонта открылась офтальмологическая больница в Пензе





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Состоялся осмотр обновлённого фасада и отремонтированных помещений областной офтальмологической больницы.

Вышеназванное учреждение здравоохранения является единственным специализированным центром по оказанию офтальмологической помощи населению Пензенской области. В больнице развернуто 180 коек круглосуточного и 80 коек дневного офтальмологического стационара, на базе больницы функционируют областной офтальмо-травматологический пункт, отделения функциональной диагностики и лазерной хирургии, а также консультативно-диагностическая поликлиника.

Инфекционное отделение в Губахе Пемкого края отремонтировали впервые за 40 лет





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Отделение медучреждения не видело ремонта более 40 лет, с момента его строительства в 1977 году. Из краевого бюджета на капитальный ремонт здания было направлено более 9,7 млн рублей.

Всего «инфекционка» рассчитана на 28 мест, ежегодно в ней смогут проходить лечение свыше 550 пациентов. Отделение оборудовано по самым современным стандартам. Так, в нём есть мельцеровские боксы — изолированные палаты с отдельными санузлами и входами с улицы для пациентов и через дезинфекционный шлюз для медперсонала. Маленькие дети могут находиться в боксах с мамами, в каждом из них есть кнопка для вызова медсестры. В палатах установили новые кровати для взрослых и детей, детские светильники-ночники, пеленальные столики и кроватки с подогревом, весы для измерения тела до и после кормления, что важно при лечении кишечных инфекций. Прикроватные тумбочки изготовлены по чертежам больницы: они оборудованы специальными выдвижными столиками для приёма пищи. Для отделения приобретено новое оборудование, в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни».

Напомним, в марте в губахинском филиале ГКБ № 4 начал работать современный компьютерный томограф. Ежегодно на новом аппарате смогут проходить обследование около 6 тысяч человек со всего Кизеловского угольного бассейна. Ранее жители были вынуждены ездить на обследование в краевую столицу. Сейчас высокотехнологичное обследование проходят в Губахе, и не нужно тратить целый день на дальнюю поездку. Также в планах этого года — приобрести для больницы рентген-аппарат с оцифровщиком рентгеновских снимков.

В Волгаре Самарской области открылся филиал детской поликлиники





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Ранее маленькие пациенты, проживающие в Волгаре, получали помощь в центральной детской поликлинике больницы № 10 по адресу Пугачевский тракт, 61/63. Родителям приходилось преодолевать расстояние в 6,5 км. Теперь отделение работает рядом. Родители и ребята уже успели оценить удобство и комфорт нового отделения.

Маленьких жителей — 3590 детей принимают врачи-педиатры, работает регистратура, процедурный кабинет, прививочный кабинет. Филиал поликлиники находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей.

В Свердловской области открылся реабилитационный центр для детей





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Новое стационарное отделение рассчитано на 15 палат, в которых дети смогут проходить реабилитацию в течении 24 часов в сутки. Для этого здесь трудятся более 50 человек.

Центр занимается реабилитацией детей с первого месяца жизни. Здесь работают с диагнозами ДЦП, проблемами опорно-двигательного аппарата, нарушением речи, проблемами когнитивно-познавательной сферы, с расстройством аутистического спектра, с проблемами гиперактивности. Кроме того, в центре обучают родителей взаимодействию с особенным ребенком.





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В микрорайоне Кошелев Парк Самарской области работает новое отделение Волжской ЦРБ





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Новое отделение Волжской ЦРБ в микрорайоне Кошелев Парк заработало в марте этого года. Амбулатория состоит из 2 врачебных кабинетов, процедурного кабинета, регистратуры, гардероба. Помощь жителям оказывает врач-терапевт, трудоустроенный по программе «Земский доктор», и медицинская сестра. Также по графику консультации проводят узкие специалисты из ЦРБ.

Во взрослом поликлиническом отделении «ГКБ № 2″ Новосибирска реализованы решения по созданию „открытой регистратуры“





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Время ожидания в регистратуру сократилось вдвое, она стала открытым пространством, а в поликлинике появился кабинет доврачебной помощи, где фельдшер может осмотреть пациента и выдать ему необходимые выписки и справки.

Произведено обновление входной группы, созданы закрытое картохранилище, выделенный колл-центр, зона комфортного пребывания в холлах, организована доступная среда. Для удобства пациентов в поликлинике оптимизирована маршрутизация при прохождении диспансеризации и профосмотров, а также процессы забора крови. Удалось сократить время прохождения обследования в рамках диспансеризации с 12 дней до пяти — этого удалось добиться благодаря организации кабинета профилактики, где теперь осуществляется полный комплекс обследований в рамках первого этапа диспансеризации за исключением флюорографии и маммографии и смотрового кабинета для женщин.

Офис врача общей практики открылся в Тихорецком районе Краснодарского края





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На его строительство из краевого бюджета было выделено более 8 млн рублей.

Новый офис ВОП будет оказывать медицинскую помощь почти полутора тысячам жителей станицы Отрадной.

Еще 23 тысячи свердловчан будут получать „бережливую“ медицинскую помощь





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В Карпинском городском округе состоялось открытие „бережливой“ поликлиники, оказывающей первичную медицинскую помощь 23 тысячам взрослого населения округа. Оптимизация процессов работы поликлиники, основанных на принципах бережливости, проведена в рамках одного из восьми федеральных проектов национального проекта „Здравоохранение“.

По словам главного врача Карпинской центральной городской больницы Евгения Штаха, мероприятия по внедрению „бережливых технологий“ в работу поликлиники начали реализовывать с 2018 года, в рамках предшественника федерального проекта — приоритетного проекта „Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь“. За это время была выстроена „бережливая“ система работы медицинского персонала, открыты кабинеты неотложной помощи, диспансеризации и профилактики, доврачебного приёма, создан колл-центр, отремонтировано и запущенно в работу картохранилище, внедрена электронная очередь и электронный документооборот. Благодаря выделенному финансированию в объеме более 6,5 млн. рублей, осуществлен ремонт первого этажа поликлиники, приобретена мебель и информационное оборудование, изготовлена и размещена навигация.

В Кемерове открылось отделение вспомогательных репродуктивных технологий (центр ЭКО)





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Отделение открылось на базе Кемеровской областной клинической больницы им. С.В. Беляева

Для открывшегося отделения на средства областного бюджета приобретено специальное лабораторное оборудование на сумму 25 млн рублей. За счет собственных средств больницы приобретена медицинская мебель, выполнен ремонт помещений. Отделение рассчитано на три палаты. Ожидать прием врача будущие родители смогут в просторном холле.

В Кемеровской областной клинической больнице готовы обеспечить комплексный подход к обследованию: женщины и супружеские пары смогут его пройти в пределах одной организации.

Для 12 тысяч жителей Камышлова Свердловской области поликлиническая помощь стала „бережливой“





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Накануне специалисты регионального центра первичной медико-санитарной помощи Свердловской области посетили Камышловскую центральную районную больницу, к которой прикреплено более 12 тысяч пациентов, с целью проведения оценки результатов внедрения бережливых технологий в работу организации и методической помощи, в рамках реализации проекта по созданию и тиражированию новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, входящего в национальный проект „Здравоохранение“.

"Организация комфортных условий пребывания посетителей в поликлинике, оптимизация работы регистратуры, в том числе организация call-центра, электронной системы управления очередью — это те направления, которые мы стали оптимизировать в первую очередь», — сообщила главный врач Камышловской центральной больницы Ирина Закачурина.

По информации сотрудников больницы, в результате внедрения этих направлений время ожидания у окна регистратуры снизилось с 15-20 минут до 3-5 минут, а очередь сократилась с 7-10 человек до 1-2. Кроме того, с введением в действие «электронной очереди» время ожидания у кабинета сократилось с 30-40 минут до 10 минут, а очередь в пиковый период времени с 40 человек до 7.

В 2019 году в больнице продолжится работа по реализации направлений новой модели медицинской организации, в части совершенствования процесса электронного документооборота, организации доступной среды для маломобильных групп населения, оптимизации процесса посещения поликлиники при прохождении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, оптимизации работы кабинета неотложной помощи, оптимизации процесса оформления листка нетрудоспособности в поликлинике, в том числе в электронном виде.

В Новой Кулынде Новосибирской области открылся новый ФАП

Благодаря модульному пункту квалифицированная помощь стала доступнее жителям поселения, численность которого 570 человек.

В пункте, площадью более 94 кв. м., созданы комфортные условия для персонала и пациентов. Имеется необходимый набор кабинетов — фельдшерский, процедурный/прививочный, холл для ожидания посетителей, санитарно-бытовые комнаты. ФАП оборудован медицинским инвентарем для осмотра младенцев, проведения медицинских манипуляций, а также снабжен иммунобиологическими препаратами для вакцинации населения.

В Каменске-Уральском Свердловской оласти состоялось торжественное открытие поликлиники № 2, обновленной в рамках регионального проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»





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Кардинальные изменения коснулись регистратуры, она стала открытой, современной и удобной для пациентов. Появились инфоматы, выдающие талоны на прием к врачу, и стойка с администратором, готовым помочь сориентироваться. На информационном стенде отображаются кабинеты, в которые можно пройти без предварительной записи. Регистраторы теперь занимаются только своей непосредственной работой. На вопросы пациентов по телефону отвечают специалисты колл-центра.

Раньше много времени терялось на то, чтобы найти карточку. В новом формате карточек в регистратуре нет. Они хранятся в специально созданном картохранилище, где работают два специалиста — картограф и картоноша. Картограф ежедневно отслеживает через компьютер, какие карточки понадобятся на следующий день. Картоноша доставляет их по назначению. Когда человек приходит на прием, его карточка уже лежит у врача на столе. Если пациент приходит без предварительной записи, регистратор по телефону запрашивает карточку у картографа. Таким образом усиливается контроль за картотекой, что исключает возможность любых «пропаж».

Для удобства граждан новая модель предполагает максимальную концентрацию медицинских услуг на первом этаже. В соответствии с ней на первый этаж перемещены кабинеты УЗИ, ЭКГ, кабинет вакцинопрофилактики (прививочный), доврачебный кабинет (выписки справок, рецептов, выписки из амбулаторных карт), кабинет для маломобильных граждан и кабинет неотложной помощи. А также процедурный кабинет, где осуществляется забор крови. В целях сокращения очередей проведена его реорганизация и оптимизация рабочего места врача. Здесь же расположены рентген-служба и кабинет флюорографии. Потоки пациентов разделены на больных и здоровых.





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В Темрюкском районе Краснодарского края после капремонта открылась амбулатория





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В обновленном медучреждении поселка Стрелка возобновился прием пациентов.

Здание Краснострельской амбулатории было построено в конце 60-х годов прошлого столетия. За все минувшие годы здесь проводились только косметические работы.

В ходе капитального ремонта, который велся с лета прошлого года, в учреждении заменили кровлю, все коммуникации, отремонтировали внутренние помещения и фасады. В амбулатории установлены новая мебель и современное медоборудование. Кроме того, благоустроена прилегающая территория.

Особое внимание уделили обеспечению противопожарной безопасности и беспрепятственного доступа в амбулаторию людей с ограниченными возможностями здоровья.

На капремонт было направлено более 9 млн рублей, на оснащение оборудованием и мебелью — еще порядка 1,5 млн рублей.

— В амбулатории работает дневной стационар на четыре койки, прививочный и процедурный кабинеты. Прием ведут терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог. В ближайшее время начнет работу хирург, — рассказал главный врач Темрюкской ЦРБ Андрей Шаталин.

В деревне Гурина Коми-Пермяцкого округа начал свою работу новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)





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По словам местной жительницы деревни Светланы Гусельниковой, раньше им приходилось ходить за медицинской помощью в соседнюю деревню Мижуева, теперь до нового ФАПа она добирается пешком всего за 5 минут. «Я в первую очередь рада за все население, которое проживает на данной территории, — рассказала она. — За этих мам, которые ходили за три километра, за этих бабушек, дедушек, которым будет удобно сюда приходить».

Сейчас в Гуринском ФАПе работают кабинеты врачебный, прививочный, смотровой с гинекологическим креслом, процедурный, физиотерапевтический, комната персонала. Кроме того, пациентам не нужно будет ездить в поликлинику Кудымкара для получения направления в стационар. Также, по данным краевого Минздрава, до конца этого года в новом ФАПе появится высокоскоростной интернет. Это позволит получать телемедицинские консультации специалистов городской больницы, при необходимости, и краевого центра. Кроме того, в ФАПе можно будет сдавать анализы, а с появлением Сети результаты анализов будут приходить фельдшеру через Единую информационную систему.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!