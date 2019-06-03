«Корабелка» поставила ОДК установку прямого лазерного выращивания

На уфимском заводе «ОДК-УМПО» введена в строй роботизированная установка прямого лазерного выращивания крупногабаритных заготовок. Оборудование спроектировано и смонтировано специалистами Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ).

Как отмечается в сообщении «Корабелки», оборудование будет использоваться для изготовления деталей авиационных двигателей с помощью аддитивных технологий. Новый комплекс занял своё место в центре технологической компетенции алюминиевого и титанового литья «ОДК-УМПО». Комплекс позволяет выращивать заготовки для деталей авиационных двигателей диаметром более двух метров. На сегодняшний день это самое крупногабаритное оборудование в линейке аддитивных установок, разработанных в СПбГМТУ. Отметим, аддитивные технологии, в том числе для судостроения и судоремонта, являются одним из направлений деятельности СПбГМТУ. В начале 2019 года в «Корабелке» начала работу лаборатория лазерных и аддитивных технологий.