стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
mashnews 03 февраля 2025, 13:10 444 Видеоблог

3D-печать становится ключевой технологией. Новые материалы для авиационного производства

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

3D-печать становится ключевой технологией современного промышленного производства. Россия активно внедряет их в ключевые отрасли: авиастроение, медицину и машиностроение. Это позволяет стране оставаться конкурентоспособной на мировом рынке. Про «напечатанные» детали самолета, новые материалы для авиационного производства, уникальные отечественные сплавы и 3Д принтеры изнутри рассказали в выпуске.

В этом выпуске:

0:00— Вступление

0:35 — 3Д-печать деталей для ПД-14 на МС-21

1:15 — Представитель НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ Святослав Неруш о применении 3Д-печати в авиастроении

1:46 — 3Д-печать в рыбодобывающей промышленности

2:42 — Павел Зубков, генеральный директор ООО «Морские Комплексные Системы», о применении 3Д-печати в отрасли

3:23 — Центр Прототипирования Технопарка Санкт-Петербурга

4:24 — сырье для 3Д-печати

5:05 — уникальные отечественные разработки сплавов для 3Д-печати

7:10 — принтеры Технопарка

9:49 — технология объемного сканирования

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен

Источник: https://rutube.ru/channel/24142067/

машньюс, mashnews, аддитивные технологии, одк, ПД-14
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,