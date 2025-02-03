3D-печать становится ключевой технологией. Новые материалы для авиационного производства

3D-печать становится ключевой технологией. Новые материалы для авиационного производстваСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
3D-печать становится ключевой технологией современного промышленного производства. Россия активно внедряет их в ключевые отрасли: авиастроение, медицину и машиностроение. Это позволяет стране оставаться конкурентоспособной на мировом рынке. Про «напечатанные» детали самолета, новые материалы для авиационного производства, уникальные отечественные сплавы и 3Д принтеры изнутри рассказали в выпуске.
В этом выпуске:
0:00— Вступление
0:35 — 3Д-печать деталей для ПД-14 на МС-21
1:15 — Представитель НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ Святослав Неруш о применении 3Д-печати в авиастроении
1:46 — 3Д-печать в рыбодобывающей промышленности
2:42 — Павел Зубков, генеральный директор ООО «Морские Комплексные Системы», о применении 3Д-печати в отрасли
3:23 — Центр Прототипирования Технопарка Санкт-Петербурга
4:24 — сырье для 3Д-печати
5:05 — уникальные отечественные разработки сплавов для 3Д-печати
7:10 — принтеры Технопарка
9:49 — технология объемного сканирования
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